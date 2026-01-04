המשטרה ירתה למוות בתושב תראבין: "מי שמסכן את הלוחמים ינוטרל"

תושב הכפר תראבין, החשוד בהצתת רכבי יהודים כחלק מ'תג מחיר', נורה הלילה (בין שבת לראשון) למוות על ידי המשטרה במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת של המשטרה בכפר. השר בן גביר גיבה את הלוחמים.

כוח הלוחמים נכנס לכפר בעקבות מידע מודיעיני על חשודים ב'תג מחיר' והצתת רכבי יהודים, בשלב מסוים החשוד זינק לעבר הלוחמים שלדבריהם חשו בסכנת חיים וירו לעברו. החשוד נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בהמשך.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גיבה את הלוחמים ומסר לפנות בוקר: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך. נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה.

"ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל".

בהודעת המשטרה נאמר: "במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי 'תג מחיר' מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין ונורה".