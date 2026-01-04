כיכר השבת
תקרית חריגה

המשטרה ירתה למוות בתושב תראבין: "מי שמסכן את הלוחמים ינוטרל"

במהלך פעילות המשטרה בכפר תראבין, חשוד ב'תג מחיר' סיכן את הלוחמים ונורה למוות | המשטרה: "סיכן את הכוח שפעל בכפר" | בן גביר: "מי שמסכן את הלוחמים ינוטרל" (חדשות)

1תגובות
פעילות המשטרה בתראבין (צילום: דוברות המשטרה)

תושב הכפר תראבין, החשוד בהצתת רכבי יהודים כחלק מ'תג מחיר', נורה הלילה (בין שבת לראשון) למוות על ידי במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת של המשטרה בכפר. גיבה את הלוחמים.

כוח הלוחמים נכנס לכפר בעקבות מידע מודיעיני על חשודים ב'תג מחיר' והצתת רכבי יהודים, בשלב מסוים החשוד זינק לעבר הלוחמים שלדבריהם חשו בסכנת חיים וירו לעברו. החשוד נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בהמשך.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, גיבה את הלוחמים ומסר לפנות בוקר: "מגבה את הלוחמים שפעלו בתראבין. מי שמסכן את השוטרים והלוחמים שלנו חייב להיות מנוטרל וטוב שכך. נגמרו הימים שסיכנו ופגעו בשוטרים ללא תגובה.

"ברכת יישר כוח ללוחמים שפעלו, יש להם גיבוי מלא ממני. משטרת ישראל תמשיך לפעול נגד העבריינים והפושעים ולמען המשילות בנגב ובכל מדינת ישראל".

בהודעת המשטרה נאמר: "במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי 'תג מחיר' מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין ונורה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
סוף סוף משילות
ששון

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר