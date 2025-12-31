כיכר השבת
דרמה בוועדת הכספים

גפני התעמת עם קרויזר וההטבות ל"מינהלת הר הבית" אושרו | צפו

דרמה בוועדת הכספים: למרות התנגדות חברי הכנסת מ'דגל התורה' - אושרו הטבות מס ל"מינהלת הר הבית" | האישור התאפשר לאחר שהייעוץ המשפטי בוועדה קבע כי לא ניתן להפריד את העמותה מרשימת העמותות הכוללת שהוגשה להצבעה | ח"כ מקלב תקף את העולים להר הבית: "דם יהודי נשפך כמים, יש להם דם על הידיים" | צפו בעימות בוועדה (פוליטי)

העימות בוועדת הכספים (צילום: ערוץ כנסת)

ועדת הכספים אישרה אמש (שלישי) הטבות מס (סעיף 46) ל-144 עמותות חברתיות, אבל את ההצגה גנבה עמותה אחת ספציפית: "מנהלת הר הבית".

בדיון, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ , התעכב לפני ההצבעה על העמותה הזו בטענה שעלייה להר הבית מנוגדת להלכה ויוצרת נזק מדיני. לדבריו, "זה מתסיס את האזור".

מנגד, ח"כ יצחק קרויזר מ'עוצמה יהודית', יצא להגנת העמותה בטענה שמדובר במימוש ריבונות וב"עבודת קודש".

בסופו של דבר, הייעוץ המשפטי בוועדה קבע כי לא ניתן להפריד את העמותה מרשימת העמותות הכוללת שהוגשה להצבעה. המשמעות הייתה - או שמצביעים בעד כל ה-144 (כולל הר הבית) או שהכל נופל.

וכך, למרות התנגדות הח"כים החרדים ל"מינהלת הר הבית", הרשימה כולה אושרה.

ח"כ אורי מקלב תוקף את העולים להר הבית (צילום: ערוץ כנסת)

במהלך הדיון, , ח"כ אורי מקלב, תקף בחריפות את העמותות הפועלות לקידום עלייה להר הבית.

מקלב הצהיר כי העלייה להר הבית מהווה חריגה מהקונצנזוס ההלכתי והציבורי, וציין כי רוב רובו של הציבור החרדי אינו עולה להר, בהתאם לאיסור הגורף של כל הרבנים הראשיים. לדבריו, האיסור ההלכתי על העלייה להר הוא הגורם המאחד את מרבית הציבור הדתי בישראל.

בהמשך דבריו התייחס מקלב להשלכות הביטחוניות של העלייה להר ואמר כי מדובר בפעולה מתסיסה שגורמת באופן ישיר לשפיכות דמים. "כל פעם שעולים להר הבית נוצרת מהומה, ודם יהודי נשפך כמים", הטיח מקלב.

הוא הוסיף ביקורת נוקבת כלפי פעילי הר הבית כשאמר: "אלו שעלו להר הבית ובגללם נוצרו מהומות - יש להם דם על הידיים. כמה יהודים נרצחו בגלל זה?".

לסיום, מתח מקלב ביקורת על אופי מימוש הריבונות במקום, כשטען כי עלייה להר המלווה בגיבוי של מאות שוטרים אינה מבטאת ריבונות אמיתית, אלא רק מעוררת תסיסה מיותרת שתוצאותיה קטלניות.

