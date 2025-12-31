גפני התעמת עם קרויזר וההטבות ל"מינהלת הר הבית" אושרו | צפו

העימות בוועדת הכספים ( צילום: ערוץ כנסת )

ועדת הכספים אישרה אמש (שלישי) הטבות מס (סעיף 46) ל-144 עמותות חברתיות, אבל את ההצגה גנבה עמותה אחת ספציפית: "מנהלת הר הבית".

ח"כ אורי מקלב תוקף את העולים להר הבית ( צילום: ערוץ כנסת )

במהלך הדיון, יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, תקף בחריפות את העמותות הפועלות לקידום עלייה להר הבית.

מקלב הצהיר כי העלייה להר הבית מהווה חריגה מהקונצנזוס ההלכתי והציבורי, וציין כי רוב רובו של הציבור החרדי אינו עולה להר, בהתאם לאיסור הגורף של כל הרבנים הראשיים. לדבריו, האיסור ההלכתי על העלייה להר הוא הגורם המאחד את מרבית הציבור הדתי בישראל.

בהמשך דבריו התייחס מקלב להשלכות הביטחוניות של העלייה להר ואמר כי מדובר בפעולה מתסיסה שגורמת באופן ישיר לשפיכות דמים. "כל פעם שעולים להר הבית נוצרת מהומה, ודם יהודי נשפך כמים", הטיח מקלב.

הוא הוסיף ביקורת נוקבת כלפי פעילי הר הבית כשאמר: "אלו שעלו להר הבית ובגללם נוצרו מהומות - יש להם דם על הידיים. כמה יהודים נרצחו בגלל זה?".

לסיום, מתח מקלב ביקורת על אופי מימוש הריבונות במקום, כשטען כי עלייה להר המלווה בגיבוי של מאות שוטרים אינה מבטאת ריבונות אמיתית, אלא רק מעוררת תסיסה מיותרת שתוצאותיה קטלניות.