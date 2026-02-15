בתום דיון סוער, הממשלה אישרה היום (ראשון) תיקון להחלטה קודמת בנושא ולפיו יוקמו שני נמלים במקביל. לפי התיקון, בדרום הארץ יוקם נמל תעופה בצקלג - בסמוך לרהט ונתיבות - במקום בנבטים כפי שהוחלט קודם לכן; בנוסף יוקם נמל תעופה צפוני ברמת דוד בעמק יזרעאל.

כל השרים הצביעו בעד ההחלטה, למעט השר עמיחי שיקלי שהתנגד. הדיון נמשך שעתיים וחצי והיה קולני מאוד ורווי כעסים. הוויכוח המרכזי היה איזה משני שדות התעופה יוקם ראשון. לבסוף הוחלט שהשניים יוקמו במקביל, תוך צמצום פערי התכנון הקיימים.

ראש הממשלה נתניהו אמר במהלך הדיון: "צקלג זה טווח יריקה מעזה. אנחנו עושים את זה כי שינינו את המציאות הביטחונית. לא ניתן לחמאס להתבסס מחדש ברצועה, וזו אמירה מאוד משמעותית. כך גם ברמת דוד עם חיזבאללה. לא יהיה יותר איום".

בפתח ישיבת הממשלה אמר נתניהו: "אנחנו מביאים היום לאישור הממשלה הקמה של שדה תעופה משלים לנתב"ג בדרום, בצקלג. זה יהיה מנוף אדיר לפיתוח הנגב - גם לתעסוקה, גם לנגישות, גם לתיירות, לצד תשתיות משלימות של כבישים ורכבות, וגם כל מיני תעשיות משנה ועסקי משנה שקמים ליד שדה תעופה. במקביל, אנחנו מקדמים גם הקמת שדה תעופה נוסף בצפון, ברמת דוד".

מוקדם יותר היום תושבי המועצה האזורית מגידו יצאו להפגין בצומת נהלל תוכנית הממשלה להקמת השדה ברמת דוד. גיל לין, ראש המועצה האזורית מגידו, קרא בהפגנה להקמת שדה תעופה בנגב, ולא בצפון: "שדה התעופה הבינלאומי הבא של מדינת ישראל - 'שדה תקומה', חייב לקום בנגב! זהו צורך ציוני אמיתי עכשיו יותר מתמיד".

תכנון ארוך שנים

לפי תחזיות רשות שדות התעופה, נתב"ג יגיע לקיבולת המקסימלית שלו ב-2040 – קרי, עוד 15 שנה בלבד. הבעיה היא שהקמת נמל תעופה חדש לוקחת בין 10 ל-15 שנים, כך שהזמן כבר אוזל. ללא שדות נוספים, קיים סיכון למחסור בטיסות שיוכלו לענות על צורכי הנוסעים - מה שיוביל לעליית מחירים משמעותית.

למעשה, הדיון על שדה תעופה משלים לנתב"ג מתנהל כבר 25 שנה, מאז 1997. במהלך השנים התקבלו החלטות שונות ומנוגדות: ב-2014 ממשלת נתניהו החליטה על הקמת שדה תעופה ברמת דוד, אך ב-2020 החליטה שרת התחבורה דאז מירי רגב לקדם את הנמל בנבטים. ב-2020 החזירה שרת התחבורה דאז מרב מיכאלי את השדה המתוכנן לרמת דוד - אך ב-2021 עם חזרת רגב למשרד, חזרה גם נבטים לתוכנית.

ממשרד התחבורה נמסר: "ההחלטה נועדה לתת מענה לגידול הצפוי בהיקף הנוסעים, להיערכות למניעת משבר תעופתי בשנים הקרובות, להבטחת תשתית תעופתית חלופית למדינת ישראל ולצמצום הלחצים על נתב״ג על רקע הגעתו צפויה לתקרת הקיבולת שלו, 40 מיליון נוסעים בשנה. ללא הקמת שדות תעופה אזרחיים בינלאומיים נוספים, קיים סיכון ממשי למחסור בהיצע טיסות ביחס לביקוש, לעליית מחירים ולהעמקת הפגיעה ביוקר המחיה.

מעבר לכך, להקמת נמלי תעופה נוספים חשיבות אסטרטגית גם בהיבטי חירום ורציפות תפקודית, נוכח ההסתמכות הרחבה של המשק הישראלי על שער אווירי מרכזי אחד ולאור לקחי מלחמת התקומה ומבצע עם כלביא.

במסגרת התיקון להחלטת הממשלה נקבע כי בדרום, במקום חלופת נבטים שנמצאה כבלתי ישימה ביטחונית, תקודם חלופת צקלג, בהתאם להחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להכין תוכנית מתאר ארצית לשדה תעופה משלים באזור זה.

שדה התעופה המתוכנן במרחב צקלג צפוי לשרת את יישובי הדרום ולהוות מנוע צמיחה משמעותי למרחב קריית גת, נתיבות, שדרות, אופקים ורהט. בצפון יימשך במקביל קידום שדה התעופה האזרחי הבינלאומי במרחב רמת דוד.

ההחלטה מדגישה כי קידום שני השדות במקביל הוא תנאי הכרחי להיערכות מערכתית כוללת, לצמצום הסיכון למשבר תעופתי ולהבטחת פיתוח כלכלי מאוזן של הפריפריה הצפונית והדרומית".

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב מסרה: "מדינת ישראל חייבת להיערך כבר עכשיו לעומסים הרבים שצפויים בעתיד בנתב"ג כשער כניסה אווירי יחיד לישראל. הקמת שני שדות תעופה בינלאומיים משלימים היא צורך לאומי, כלכלי וביטחוני דחוף.

ההחלטה לקדם שדה תעופה בדרום, היא החלטה היסטורית שתחזק את הפריפריה ותייצר מנועי צמיחה חדשים ואלפי מקומות עבודה חדשים עבור תושבי הדרום.זה חלק ממדיניות ברורה של חיזוק הנגישות, הורדת יוקר המחיה וחיזוק החוסן הלאומי."

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' מסר: "הקמת שדות התעופה בצקלג שבדרום ובמרחב רמת דוד בצפון במקביל היא החלטה אסטרטגית שתמנע משבר תעופתי. בהתאם להחלטה שאישרנו, נקצה את המשאבים הנדרשים לביצוע המקביל של שני הפרויקטים לטובת חוסנה הכלכלי של ישראל ולחיזוק הצפון והדרום של ישראל״.

סגן השר אלמוג כהן מסר: ״אני רוצה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו, על ההחלטה האסטרטגית הזו שתבטיח את שגשוגו ופריחתו של הנגב! בן-גוריון חלם ורוה״מ מגשים! תודה לשרת התחבורה מירי רגב על השותפות הארוכה שהניבה עשייה משמעותית.

אני מודה להנהגה המקומית בדרום על החוסן, החזון, והליווי האדוק לאורך המסע הזה. מיקומו האסטרטגי של השדה בסמוך לכביש חוצה ישראל ובקרבת יישובים וערים רבים יבטיח את המשך שיגשוג הנגב לדורות הבאים, פרוייקט לאומי-אסטרטגי בסדר גודל כזה הוא שובר השיוויון לו חיכינו זמן רב״.

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן מסר: "קידום שני שדות תעופה בינלאומיים במקביל הוא צעד הכרחי להבטחת היתירות התשתיתית של מדינת ישראל. מדובר בפרויקטים מורכבים ארוכי טווח. לכן נדרש להתחיל ולפעול כבר עכשיו, ללא דיחוי, מתוך ראייה מערכתית של צרכי המשק, הכלכלה והביטחון".