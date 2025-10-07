אתמול (ראשון, ליל ערב סוכות) נערכה בקריית ויז’ניץ בבני ברק סעודת יארצייט ראשונה לעילוי נשמתו של הילד היקר והטהור שמעון ויזל ז"ל, בנו של העסקן המפורסם הר"ר מאיר ויזל, מחשובי חסידי ויז’ניץ בלונדון.

הסעודה התקיים במעמד הגה"צ אב"ד ויז’ניץ רבי חיים מאיר הגר, וכן המשפיע הרה”צ רבי חיים יוסל בידרמן, אשר נשא דברי חיזוק והתעוררות נרגשים, לזכרו של הילד זך המידות שנפטר בדמי ימיו והשאיר לב כואב בקרב כל מכיריו.

הסעודה נערכה בשילוב חנוכת הבית לביתו של העסקן הנכבד הרה"ח ר' יעקב ויזל, מחשובי חסידי ויז’ניץ בארץ הקודש.

הסעודה הייתה רוויה בהתרוממות רוח, עם דמעות של געגוע לזכרו של הילד הטהור ז"ל.