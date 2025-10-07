כיכר השבת
זכרונו לברכה

געגועים וזיכרון: בהשתתפות האב"ד, כך ציינו שנה לפטירת הילד שמעון ויזל ז"ל

סעודת יארצייט מרגשת נערכה אמש (ראשון) בקריית ויז'ניץ בבני ברק לזכרו של הילד היקר שמעון ויזל ז"ל • בסעודה השתתפו רבנים בכירים ובני המשפחה • צפו בתיעוד (חסידים)

סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)

אתמול (ראשון, ליל ערב סוכות) נערכה בקריית ויז’ניץ בבני ברק סעודת יארצייט ראשונה לעילוי נשמתו של הילד היקר והטהור שמעון ויזל ז"ל, בנו של העסקן המפורסם הר"ר מאיר ויזל, מחשובי חסידי ויז’ניץ בלונדון.

הסעודה התקיים במעמד הגה"צ אב"ד ויז’ניץ רבי חיים מאיר הגר, וכן המשפיע הרה”צ רבי חיים יוסל בידרמן, אשר נשא דברי חיזוק והתעוררות נרגשים, לזכרו של הילד זך המידות שנפטר בדמי ימיו והשאיר לב כואב בקרב כל מכיריו.

הסעודה נערכה בשילוב חנוכת הבית לביתו של העסקן הנכבד הרה"ח ר' יעקב ויזל, מחשובי חסידי ויז’ניץ בארץ הקודש.

הסעודה הייתה רוויה בהתרוממות רוח, עם דמעות של געגוע לזכרו של הילד הטהור ז"ל.

סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)
סעודת יארצייט של הילד שמעון ויזל ז"ל (צילום: פ.ו.)

כיכר השבת
