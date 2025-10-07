שנתיים בדיוק למתקפת הטרור של חמאס על ישראל: מנהיגים ברחבי העולם התייחדו היום, ט״ו בתשרי תשפ״ו (7 באוקטובר 2025), עם זכר הקורבנות ועם החטופים שטרם שבו. בהצהרות טעונות רגש שפורסמו לאורך היום, נשיאים וראשי ממשלות ממדינות בעולם הביעו סולידריות עם ישראל ועם העם היהודי, גינו את הטרור, והדגישו את הצורך להיאבק באנטישמיות ולפעול לשלום.

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הבוקר הודעה בעברית, ובה כתב:

“7 באוקטובר. שנתיים לזוועות הבלתי נתפסות של מתקפת הטרור שביצע חמאס, והכאב נותר כפצע פעור. אנחנו לא שוכחים. בלבנו ובמחשבותינו נתונים הקורבנות כולם – ובהם 51 מבני ארצנו. מחשבותינו נתונות גם ל־48 החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס. צרפת מוסיפה לפעול ללא לאות להשבתם.” מקרון הוסיף כי “אני מחדש את קריאתה של צרפת: שחרור כל החטופים והפסקת האש חייבים לקרות ללא דיחוי. אנחנו שותפים לצערן של המשפחות השכולות, וכן לחרדתן של המשפחות שעדיין מצפות. אסור שזוועה כזו תישנה לעולם. עלינו לאחד את כל כוחותינו למאבק באנטישמיות – בכל מקום – ולכונן שלום.”

ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כתב בהודעתו כי “היום אנו מציינים שנתיים למתקפות המחרידות שביצע חמאס על ישראל ב־7 באוקטובר 2023. הזמן אינו מקהה את הרוע שראינו באותו יום – המתקפה החמורה ביותר על העם היהודי מאז השואה. מעשי עינויים ורצח קרי־דם של יהודים בבתיהם, וחטיפת בני ערובה, בהם אזרחים בריטים, שחלקם עדיין מוחזקים בעזה.” לדבריו, “מאז אותו יום נורא רבים חיים בסיוט מתמשך. כשפגשתי את משפחות בני הערובה הבריטים, הבטחתי להם שלא נחדל ממאמצינו להשיב את יקיריהם הביתה.”

סטארמר התייחס גם לגל האנטישמיות שפקד את בריטניה מאז, וציין כי “קהילות יהודיות כאן סבלו מעלייה באנטישמיות ברחובות ובמדינה. רק בשבוע שעבר התרחש פיגוע טרור מזעזע ביום הקדוש יום כיפור במנצ’סטר. זהו כתם על דמותה של ארצנו, ובריטניה תמיד תעמוד זקופה ומאוחדת מול מי שמבקשים להפיץ שנאה ופגיעה ביהודים.” הוא הוסיף כי מדיניות בריטניה במזרח התיכון “נותרה זהה – שחרור החטופים, הגברת הסיוע לעזה, והפסקת אש שתוביל לשלום צודק ובר־קיימא כחלק מהתקדמות לפתרון שתי מדינות: ישראל בטוחה ומוגנת לצד מדינה פלסטינית בת־קיימא. אנו מברכים על היוזמה האמריקנית לקידום שלום במזרח התיכון, וממשלתי תעשה כל שביכולתה להביא את היום שבו כל ילד ישראלי יחיה בשלום ובביטחון לצד שכניו הפלסטינים.”

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הקדיש נאום מיוחד שהוקרן ברשתות החברתיות. “7 באוקטובר 2023 הותיר פצעים עמוקים,” אמר. “זהו יום שחור בתולדות העם היהודי. היום לפני שנתיים תקפה חמאס את ישראל באכזריות ברברית. למעלה מאלף אזרחים ישראלים איבדו את חייהם – ילדים ונערים, גברים ונשים, אבות ואימהות, שוטרים וחיילים. מאתיים וחמישים בני אדם נלקחו כבני ערובה, וחלקם, ובהם גם אזרחים גרמנים, עדיין מוחזקים בידי חמאס וסובלים מזה שנתיים סבל שאין לשער.”

מרץ סיפר כי שוחח בימים האחרונים עם בני משפחות החטופים ואמר כי “איננו יכולים לדמיין את כאבם, אך אנו חולקים את יגונם ומחדשים את דרישתנו – כל בני הערובה חייבים להשתחרר מיד.” הוא הדגיש גם את הדאגה למצב בגרמניה עצמה מאז המתקפה: “מאז 7 באוקטובר 2023 אנו עדים לגל חדש של אנטישמיות. היא מתבטאת בצורות ישנות וחדשות – ברשתות החברתיות, באוניברסיטאות, ברחובותינו – בקול הולך וגובר, בחוצפה גוברת, ולעיתים גם באלימות.” מרץ הוסיף כי “האנטישמיות הזו מבישה אותי כקנצלר, כגרמני, וכבן לדור שאחרי המלחמה, שגדל על ההבטחה של ‘לעולם לא עוד’. אני מבקש מכל אזרחי גרמניה – גשו היום, מחר ומחרתיים אל שכנינו היהודים, הושיטו להם יד, הראו שאנו עומדים לצידם. נעשה הכל כדי שיהודים בגרמניה יוכלו לחיות כאן ללא פחד ועם ביטחון.”

ראש ממשלת קנדה מארק קרני כתב בהצהרה קצרה כי “לפני שנתיים התכנסו צעירים ישראלים לחגוג בפסטיבל מוזיקה של שלום – כאשר ארגון הטרור חמאס פתח במתקפה הקטלנית ביותר על העם היהודי מאז השואה. ביום זה ובכל יום אנו עומדים לצד הקורבנות, משפחותיהם וקהילותיהם, שנושאים עד היום כאב שאי אפשר לתאר.”