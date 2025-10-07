יוסי עבדו מארח את הרב חיים פוקס, ולכבוד כניסת יום האושפיזין יצחק, המייצג את מידת הגבורה, נחשפים כלים רוחניים ומעשיים ליום זה.

הרב חיים פוקס מדגיש את כוחו של יצחק – לבנות בית – הן במובן הפשוט של הקמת משפחה, והן במובן הרחב יותר של זכייה בבנים ובנות של קיימא.

בכל יום מימי הסוכות קיימות סגולות והנהגות מעשיות מיוחדות, והיום המוקדש ליצחק מרכז את הנושא של בניית בית וזיווג הגון. חז"ל לימדונו כי הפסוק "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" מתפרש כך ש"שיחה" היא תפילה – תפילת מנחה. מיד לאחר תפילת מנחה פגש יצחק את רבקה, ומכאן נוהגים לכוון ביום זה על זיווג הגון, שלום בית ובנים.

נוסח קצר לומר לפני תפילת מנחה לזיווג הגון: "ריבונו של עולם, בזכות יצחק ורבקה, ובעזרת אליהו הנביא שנענה במנחה – תן לי/לבן/לבתי זיווג הגון, לבנות בית נאמן בישראל". בברכת שומע תפילה מוסיפים בקשה פרטית ומכוונים במיוחד לזכות אליהו הנביא.

סגולות מעשיות לזיווג ופרי בטן

סגולה לזכות את הרבים בארבעת המינים – יש לקנות סט מהודר ולהעמיד אותו לרשות מי שאין בידו, בכוונה: "בזכות יצחק – ככתוב כי ביצחק יקרא לך זרע". סגולה זו מסייעת לזרע קודש של קיימא.

סגולה לפרי בטן – כוחה של מצוות ארבעת המינים לרומם לבבות להרהורי תשובה, ומכאן תבוא ישועה לפרי בטן.

סגולה להפיכת הדין לטובה – חסד של הכנסת אורחים בסוכה הוא סגולה מיוחדת להשלים את הדין לטובה ואף לבטל עין הרע.

הנהגות מעשיות ולימוד לכבוד יצחק

קביעת כיסא כבוד לכבוד יצחק אבינו בסוכה עם בקשה: "יצחק ורבקה, התפללו בעדי לבנות בית". סגולה זו יש לקיים עד מוצאי שמחת תורה.

לימוד מאמרות חז"ל על יצחק אבינו עליו השלום – "שפתותיו דובבות בקבר" – מחזק את זכותו עלינו.

יש להדר בשתי סעודות (בלילה וביום), וכן להזמין אורחים, ובפרט מי ששמו כשם יצחק.

אל תחמיצו את הפרק הבא בסדרה: מחר נלמד על סגולותיו והנהגותיו של אושפיזין יעקב. חג שמח!

קרדיטים: תחקיר והגשה: יוסי עבדו הרב חיים פוקס במאי: אבי לודמיר צילום: למי עזוז עריכה ועיצוב אולפן: ידידיה כהן