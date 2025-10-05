מניסיון של שנים קודמות: זו האזהרה החשובה - וההנחיות לסוכות

בעקבות מקרים קשים שאירעו בשנים האחרונות, מזהירה הרשות החרדית לשירותי ממשל מותאמים את הציבור לקראת חג הסוכות שלא להדליק נרות חג בתוך הסוכה, אלא במתקן בטיחותי בלבד.

ברשות מזכירים כי סוכות רבות עשויות מקנים, בדים וקרשים דליקים, והדלקת נרות או שימוש במכשירי חשמל שאינם תקניים עלולים להסתיים באסון. כמו כן מציינים כי אין להכניס מכשירי חימום לסוכה כלל.

ההנחיות מתפרסמות במסגרת קמפיין נרחב תחת הכותרת “בסוכות תשבו בבטחה!”, בשיתוף הרשות הארצית לכבאות והצלה.

“אנחנו מבקשים מכל משפחה לשמור על שמחת החג - אבל גם על החיים,” נמסר מהרשות. “אין להשתמש בנרות פתוחים, יש להרחיק חוטי חשמל מקישוטים, ולהשגיח על כל מקור אש גם בלילות החג.”

במקביל, הרשות החרדית מקדמת יוזמה מרגשת תחת הכותרת “והדרת פני זקן”, הקוראת לציבור להזמין קשישים, ערירים וניצולי שואה לסעודות חג הסוכות, כדי שלא יישארו בודדים.

הקמפיין מלווה בקריאה חמה לציבור לפתוח את הלב ואת הסוכה, ולהפוך את חג הסוכות להזדמנות של ממש לגמילות חסדים ולשמחת הזולת.

“יש אנשים שיושבים לבד בכל חג,” אומרים ברשות, “ואנחנו רוצים לדאוג שלא יהיה אף יהודי בלי חברה. מעשה קטן של הזמנה לסעודה יכול לשנות למישהו את כל החג.”

יצוין, כי בפעם הראשונה, בהובלת מיסד הרשות החרדית ח״כ אורי מקלב - משרדי הממשלה מתקשרים באופן ישיר, מותאם ורגיש לציבור החרדי, דרך תוכניות ייעודיות של הרשות החרדית הפועלות בלב הקהילה החרדית ברחבי הארץ.

אחת מהן היא “הרשות לרפא” תוכנית הבריאות של הרשות החרדית, הפועלת ביותר מעשרים מתנ”סים חרדיים, מרכסים בצפון ועד לערים בדרום.

התוכנית עוסקת בקידום אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרגלים רפואיים מונעים באמצעות סדנאות, חוגים והרצאות בקהילה. לקראת החג הושק במסגרת התוכנית הקמפיין “השנה גם בחגים הבריאות על השולחן!”, הקורא לציבור לשמור על תזונה מאוזנת גם בסעודות החג, לשתות מים, להרבות בפירות וירקות ולשמור על הבריאות גם בימי שמחה.

בתחום הכלכלי, תוכנית “הרשות נתונה”, אחד ממיזמי הדגל של הרשות החרדית הפועלת בחמישים וארבע רשויות מקומיות, מובילה קמפיין ארצי תחת הכותרת “וחסכת ושמחת בחגיך”.

הקמפיין מציע לציבור כלים להתנהלות כלכלית נבונה, תכנון תקציב משפחתי ורכישה אחראית במטרה למנוע התחייבויות מיותרות לאחרי החג.

ובתחום הצמיחה העסקית, תוכנית “בצמיחה כלכלית”, התוכנית הממשלתית לפיתוח ולקידום עסקים חרדיים, מובילה קמפיין נוסף לעידוד קנייה בעסקים חרדיים, בעיקר בירושלים בעלייה לרגל, תחת המסר “שתתפלל – שתצליח הקהילה” כאשר כל רכישה מעסק חרדי מחזקת משפחה חרדית ומניעה את גלגלי הפרנסה בקהילה.

“תיקון אמיתי של שנים של אפליה תקשורתית”

ברשות החרדית בהובלת ראש הרשות רועי אסף מדגישים כי הקמפיינים הללו אינם רק פעילות הסברה אלא תיקון של עיוות ארוך שנים.

“משרדי הממשלה כמעט שלא תקשרו בעבר עם הציבור החרדי, והעיתונות החרדית קופחה תקציבית באופן קבוע,” אומרים ברשות. “אנחנו באים לתקן את זה. המדינה כיום מדברת עם הציבור החרדי בשפה שלו, במקומות שלו, מתוך הבנה וכבוד אמיתי.”

לדבריהם, מדובר בשינוי תקשורתי עמוק שמחזיר את הציבור החרדי למרכז; “הקמפיינים האלה לא נועדו רק לפרסם - הם נועדו לשנות מציאות, להעלות מודעות, להציל חיים ולתת מקום לקול החרדי בזירה הציבורית.”