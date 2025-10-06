מקרה אנטישמיות חמור במיוחד התרחש בסוף השבוע האחרון בבואנוס איירס, בירת ארגנטינה. אם צעירה בשם מישל אימן שמוקלר, תושבת העיר, תיעדה בסרטון שפרסמה ברשתות החברתיות כיצד הותקפה יחד עם בנה התינוק בידי שכן בבניין מגוריהם – שהשליך לעברם חפץ מתכת כבד תוך שהוא צורח: "יהודייה, יהודייה! ועוד יש לך ילד? דוחה!".

בסרטון, שצבר מאות אלפי צפיות והפך ויראלי ברחבי ארגנטינה, נראתה מישל נסערת ומתארת את רגעי התקיפה. לדבריה, בעלה הזעיק מיד את המשטרה, אך לדבריהם – השוטרים שהגיעו למקום גילו אדישות מדאיגה.

"הם איתרו את השכן, והוא הודה במעשיו", סיפר בעלה, "אבל לא עצרו אותו – הוא רק אמר שהוא מצטער שלא פגע יותר טוב. במקום לפעול, השוטרים יעצו לנו לעבור דירה".

המשפחה הגישה תלונה בתחנת המשטרה, אך לדבריהם נמסר להם שהתובע האחראי אינו זמין בשבת. "אדם משליך מוט ברזל על תינוק בן שמונה חודשים, ואף אחד לא עושה כלום", זעמה מישל. "הוא יושב בבית וצופה בנטפליקס, ואני צריכה לחכות עד יום שני כדי שהתובע יפתח את המשרד".

מישל סיפרה בבכי כי היא חוששת לחייה ולחיי ילדיה, שכן התוקף עדיין מתגורר בבניין: "אנחנו לא יודעים למי לפנות לעזרה", אמרה.

הסערה הציבורית בעקבות הסרטון הביאה להתערבותה הישירה של שרת הביטחון הארגנטינאית, פטרישיה בלוריץ, ששוחחה אישית עם מישל ובעלה והורתה להציב שמירה משטרתית קבועה מתחת לביתם. גם נציגי הארגון היהודי המרכזי במדינה, DAIA, הצטרפו לטיפול במקרה והעניקו למשפחה ליווי ותמיכה.

בני הזוג העלו בהמשך סרטון נוסף שבו עדכנו כי כעת מוצבת ניידת משטרה מתחת לביתם. "יש לנו משטרה בחוץ – ועכשיו אנחנו מרגישים בטוחים", אמר הבעל בהודייתו לציבור שתמך בהם.

בארגון DAIA נמסר: "מדובר בתקיפה אנטישמית חמורה. המשפחה נמצאת תחת הגנת המשטרה ואנו מלווים אותם באופן צמוד".

עם זאת, גורמים במשרד הביטחון הארגנטינאי הכחישו בתגובה לאתר החדשות Todo Noticias כי השוטרים ייעצו למישל לעבור דירה, וטענו כי "השוטרים טיפלו באירוע במלוא הרצינות כבר מהרגע הראשון". לדבריהם, המקרה הועבר לבדיקה של המחלקה לחקירות פנימיות.

מישל הוסיפה כי זו אינה הפעם הראשונה שבה השכן תוקף אותם בשל יהדותם – בעבר ירק עליהם, אך אז החליטה שלא להגיש תלונה. "הפעם," אמרה, "זה כמעט עלה לנו בחיים".