סירת סמים בוערת במרחק לאחר שנפגעה ( צילום: By Photo: LA(Phot) Stuart Hill/MOD, OGL v1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26903527 )

בזמן שעיני העולם נשואות אל הטרור והקונפליקטים הגלובליים, מתחת לפני השטח מתחוללת המלחמה בסמים. ייצור קוקאין חסר תקדים באמריקה הלטינית הזין רשת נרקוטיקה גלובלית עצומה הפועלת סביב השעון, והציף את אירופה בסמים קשים. כעת, דוח מטלטל של כתב אירופה אליסטר בונקל מסקיי ניוז חושף כיצד המאבק האלים הזה יצא מכלל שליטה בספרד.

מצר גיברלטר, ברוחב של שמונה מיילים בלבד, הוא שער הכניסה המרכזי לקוקאין וחשיש לאירופה; הסמים שנוחתים שם מגיעים לרחובות לונדון וערים אירופיות אחרות בתוך 24 שעות. בחצות, בחושך מוחלט, יחידת העילית הספרדית למלחמה בסמים, Vigilancia Aduanera, יוצאת למרדף ימי. הצוות ממהר ללבוש קסדות, אפודים וכלי נשק כדי לרדוף אחרי סירת מבריחים שזוהתה תוך דקות. המרדפים הללו הם משחק חתול ועכבר מהיר, מגיעים למהירויות של 160 קמ"ש ויותר. הכנופיות הולכות ומצוידות יותר: סירות ההברחה עולות כ-100,000 אירו והן מסוגלות לנסוע מהר יותר מסירות המשטרה. הן נוקטות בסיכונים הולכים וגדלים, כולל שימוש בנשק חם כדי להרתיע את המשטרה. המרדף אינו שוויוני; הברחות הסמים ממומנות ומצוידות טוב יותר מהרשויות הספרדיות.

תפיסת צוללת הסמים ( צילום: משמר החופים של ארה"ב )

במהלך המרדף המדווח, סירת המשטרה התנגשה בגלים עצומים שנוצרו בכוונה על ידי המבריחים כדי להתחמק מהם, מה שגרם לאזעקות לצפצף ולסיום המרדף.

כדי להציף את היבשת, המבריחים משתמשים במגוון אמצעים: רחפנים, נמלי ים ו"צוללות נארקו" צפופות ומאוישות. צוללת כזו נתפסה בנובמבר, לאחר שחצתה את האוקיינוס האטלנטי עם 1.7 טונות קוקאין, שווי רחוב פוטנציאלי של מעל 100 מיליון פאונד.

הסכומים המרוויחים עצומים: קילוגרם קוקאין שנרכש בברזיל ב-2,000 עד 3,000 דולר, נמכר באירופה במחיר של עד 80,000 דולר.

חשודים בסחר בסמים שוחים למקום מבטחים לאחר שצוללת ההברחה שלהם שוקעת ( צילום: מסך )

ליסארדו קפוטה, ראש המכס באלג'סיראס, אומר כי עבור נחיתה אחת, המבריחים יכולים להרוויח "שניים, שלושה, ארבעה, חמישה מיליון אירו". רק ב-2024 תפסו הרשויות הספרדיות 13 טונות קוקאין במשלוח בננות, התפיסה הגדולה ביותר בתולדות ספרד.

בפגישה עם כתב סקיי ניוז, אדם שטען כי הוא ה"קינגפין" של קרטל הסמים הגדול ביותר באנדלוסיה, המכנה את עצמו "אינקוגניטו", הסביר שהפחד הוא חלק מהמשחק. הוא ציין כי הם "מאוד עסוקים כרגע" וכי ה"לטינים משתגעים על האזור הזה".

המצב כה חמור, שאיגוד המשטרה הספרדי טוען כי המדינה איבדה שליטה וכי האזור נכבש על ידי סוחרים. בספרד, מדינת נאט"ו גדולה, המשטרה היא ה"אנדרדוג" ופחות או יותר, הם מפסידים לכנופיות המבריחים העשירות והמצוידות יותר.