נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע אופטימיות בשיחות סגורות על אפשרות מעשית להגיע לעסקה קרובה לשחרור החטופים לאחר שהשיחות החלו בערב החג.

בהמשך היום צפויים שני הבכירים האמריקנים ג'ארד קושנר וסטיב וויטקוף להצטרף לשיחות במצרים.

בכירים אמריקנים אומרים שישראל וחמאס קרובים מאי-פעם לעסקה לשחרור כל החטופים, החיים והחללים, כך לפי דיווח של הכתב ברק רביד.

הדרישה של חמאס

לפי דיווח ערבי מפי מקור בחמאס, ארגון הטרור חזר לדבוק בעמדתו לפיה החטוף האחרון ישוחרר כשישראל תיסוג לחלוטין מרצועת עזה, מה שמחזיר את המשא ומתן לנקודת ההתחלה ובניגוד להצעתו של הנשיא טראמפ.

חייל צה"ל נהרג בחג

דובר צה"ל התיר היום (שלישי, חג הסוכות) לפרסום כי חייל צה"ל נהרג כתוצאה מפליטת כדור של חברו, לוחם מג"ב, עת שהו שניהם בחופשה.

השוטר נעצר על ידי מח"ש, התביעה דורשת הארכת מעצר.

נשיא ארה"ב במכתב תודה למשפחות החטופים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיגר מכתב תודה למשפחות החטופים שהמליצו עליו לקבלת פרס נובל לשלום.

במכתב כתב הנשיא בין היתר: כי הוא "נחוש להשיב את כל החטופים הביתה, ולהבטיח את ההשמדה המוחלטת של חמאס כדי שמעשי הזוועה הללו לא יחזרו עוד". הנשיא סיים את מכתבו: "מי ייתן וא-לוהים יברך אתכם ואת יקיריכם, וימשיך לברך את ארה"ב וישראל בשעה שאנו מתפללים לסיום הסכסוך הזה בימים הקרובים - אחרת".

