משלחת המו"מ בין חמאס לישראל נכנסה היום ליום השני בשארם א-שייח', במסגרת שיחות עקיפות בתיווך ארצות־הברית ומצרים שמנסה לקדם את יישום תוכניתו של נשיא ארצות־הברית דונלד טראמפ.

חליל אל־חיה, בכיר חמאס בחו"ל וראש צוות המו"מ מטעמו, אמר בשארם א־שייח' כי המשלחת הגיעה במטרה ברורה. "הגענו לשארם א-שיח' כדי לקיים משא ומתן רציני ואחראי. באנו במטרה ברורה: להביא לסיום המלחמה, לנסיגה ישראלית מעזה ולבצע חילופי שבויים מלאים -לשחרור כל החטופים הישראלים, החיים והחללים, בתמורה לאסירים הפלסטינים שעליהם מדובר בתוכנית טראמפ. הגענו גם כדי לדון בצעדים ובדרישות לכך".

אל־חיה הוסיף כי, למרות הכרזת חמאס על נכונותו לקבל את חזון טראמפ להפסקת המלחמה ול"חילופי שבויים", ה"אלימות" ממשיכה: "מאז שהכרזנו על נכונותנו לכך ועל הסכמתנו לחזון הנשיא טראמפ להפסקת המלחמה, לנסיגה ולחילופי השבויים - נמשכים ההרג, ההפצצות, ההרס והפסקת הסיוע, במיוחד בצפון רצועת עזה. ובכל זאת, אנחנו מדגישים היום את נכונותנו המלאה, באחריות ובחיוביות, להגיע לסיום המלחמה, לנסיגה ולחילופי שבויים".

לפי דבריו, חמאס דורש הבטחות מהמתווכים כדי לוודא שההפסקה תהיה קבועה: "אנחנו דורשים צעדים ומנגנונים שיבטיחו שהמלחמה תסתיים ולא תחזור. אנחנו רוצים ערבויות מהמדינות המתווכות ומהנשיא טראמפ לכך שהמלחמה תיפסק ולא תחזור שוב".

חליל אל־חיה הופיע בפומבי לאחר שניצל כזכור מניסיון חיסול ישראלי בדוחה, אירוע שהוסיף למתיחות סביב המעורבות של קטאר בתיווך וניכר בשיח סביב השיחות במצרים.

השיחות נמשכות כשהגורמים המתווכים - מצרים, ארצות־הברית, קטר ולפי הדיווחים גם טורקיה - מנסים לגשר על הפערים. נושאים מרכזיים שיוחלטו בהם במהלך הדיונים הם היקף ושיטת שחרור החטופים, תנאי נסיגת הכוחות הישראליים, מנגנוני פיקוח בינלאומיים ומסלולי סיוע הומניטרי לעזה. עם זאת, גורמים מדיניים ומתווכים הזהירו כי אף על פי שהקו הכללי של התוכנית מקובל על הצדדים, הסכם מלא ורחב עלול להיתקל בקשיים משמעותיים ביישום.

מחר יגיעו לשיחות הבכירים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר לשיחות המשא ומתן, במקביל להגעתו של רון דרמר מהצד הישראלי. לפי הדיווחים, גם ראש ממשלת קטאר צפוי להצטרף.