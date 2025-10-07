חוזרים לנקודת ההתחלה? חמאס דורש: אין חטופים בלי נסיגה מוחלטת

בהתפתחות דרמטית אך לא מפתיעה, גורם בחמאס אמר היום (שלישי, חג הסוכות) לעיתונאים ערביים כי הארגון דורש נסיגה מוחלטת של כוחות צה"ל לפני כל עסקה לשחרור חטופים.

הדיווח תואם אמירה של בכיר חמאס מערב החג, לפיה אין לדון ב"חילופי שבויים", כפי שמציג זאת הארגון, אלא אחרי נסיגה מוחלטת של חיילי צה"ל.

היום השני לשיחות בשארם א־שייח' הסתיים ללא פריצת דרך, כאשר חמאס ממשיך לעמוד על דרישתו לנסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה כתנאי לסיום העסקה. על פי מקור בכיר בארגון שצוטט באל־ג'זירה, הדרישה המרכזית של חמאס היא ששחרור החטוף האחרון ייעשה רק במקביל לעזיבת אחרון חיילי צה"ל את שטח הרצועה, בצירוף ערבויות בין־לאומיות שיבטיחו הפסקת אש קבועה. לדבריו, "שחרור החטוף האחרון חייב לבוא יחד עם הנסיגה האחרונה של כוחות ישראל. אנו דורשים ערבויות מחייבות שלא תהיה חזרה ללחימה."

העמדה הזאת עומדת גם בניגוד מוחלט לעמדת ישראל, המתנגדת לנסיגה כוללת מהרצועה לפני שמושג ביטחון ארוך טווח. לפי דיווח בערוץ המצרי אל־ע'ד, חמאס מתעקש גם על התחייבות מפורשת של ישראל שלא תשוב למלחמה לאחר השלמת העסקה, ודורש שהפסקת האש תיכנס לתוקף עוד לפני שחרור החטופים. לאור המחלוקות, הדיונים בנקודות הרגישות נדחו למחר.

במקביל, ערוץ אל־קאהרה אל־אח'באריה, המזוהה עם השלטון המצרי, דיווח כי בקהיר החלו לדון בפרטי רשימות האסירים הפלסטינים שיוכללו בהסכם. חמאס, לפי אותו דיווח, הודיע כי הוא מוכן למסור את כלל החטופים – החיים והמתים – אך דורש הבהרות באשר למנגנוני הביצוע והערבויות לכך שישראל לא תחזור לפעולה צבאית בעזה לאחר השחרור.

רשימות האסירים שמבקש חמאס לשחרר כוללות דמויות בכירות במיוחד: מרואן ברגותי, מזכ"ל החזית העממית ויוזם רצח השר רחבעם זאבי ז"ל אחמד סעאדת, ובכירי חמאס חסן סלאמה ועבאס א־סייד.

כזכור, המשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס נפתח אתמול בשארם א־שייח'. במשלחת הישראלית משתתפים נציג צה"ל האלוף במילואים ניצן אלון, נציג השב"כ מ', מתאם השבויים והנעדרים גל הירש והיועץ המדיני של ראש הממשלה אופיר פלק. לצד המשלחות הישראלית והפלסטינית משתתפות גם משלחות מקטאר, טורקיה וארצות הברית, במסגרת המאמץ הבין־לאומי לקדם את יוזמת טראמפ להסדר כולל ברצועת עזה.