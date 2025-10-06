כמו בתסריט ידוע מראש, ממשלת מקרון בראשות ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו קרסה הבוקר (שני) לאחר כהונה של כחודש בלבד.

ראש הממשלה לקורנו הגיע הבוקר לארמון האליזה והגיש לנשיא הרפובליקה את מכתב ההתפטרות שלו, מהלך שגורר את התפטרותם האוטומטית של הממשלה על כל שריה - ממשלה שמונתה רק אמש.

הנשיא מקרון הודיע כי הוא קיבל את התפטרותו של ראש הממשלה שכיהן כאמור כחודש בלבד.

צרפת נכנסה היום לסחרור פוליטי חדש-ישן, כאשר זו הפעם החמישית בתוך שנתיים שמקרון מאבד את ממשלתו.

כזכור, ראש הממשלה הקודם ביירו נאלץ לעזוב את תפקידו לאחר שהגיש הצעת אמון בפרלמנט בסוברו שיזכה באמון הבית, אך בפועל הפסיד בהצבעה.

לאחר 28 ימים בלבד בתפקיד, ראש הממשלה היוצא לקורנו שבר הבוקר שיא חדש ועגום במיוחד עם הממשלה שכיהנה את הזמן הקצר ביותר בתולדותיה של צרפת.

התפטרותו של ראש הממשלה הגיעה לאחר שהבין שלא יצליח להקים ממשלה יציבה. אמש, שעות לאחר הודעה על הקמת ממשלה חדשה, גינה שר הפנים המיועד ברונו רוטאליו את הממשלה הנרקמת ואיים להתפטר.

בעקבות הדרמה הפוליטית, גוברים הקולות מימין ומשמאל למהלך דרמטי הנע בין פיזור הפרלמנט להתפטרות אישית של הנשיא מקרון.

איש השמאל הקיצוני ותומך הטרור ז'אן לוק מלנשון קרא למקרון להתפטר מתפקידו בעקבות כישלונו למנות ממשלה קבועה.

"בעקבות התפטרותו של סבסטיאן לקורנו, אנו קוראים לבחינה מיידית של ההצעה שהגישו 104 חברי פרלמנט לפיטוריו של עמנואל מקרון", נכתב בפוסט ב-X.

מדובר כאמור בפעם החמישית בתוך שנתיים שממשלתו של מקרון קורסת. הכל החל ביוני 2024 כאשר מקרון ספג תבוסה כואבת לימין הקיצוני בבחירות לפרלמנט האירופי, והחליט לפזר את פרלמנט כדי לחזק את הלגיטימציה של הגוש בראשו הוא עומד.

אלא שבמקום לקבל מושבים נוספים, נוצר מצב כמעט חסר תקדים בו למפלגת השלטון לא היה רוב בפרלמנט, מה שהביא פעם אחר פעם לנפילת הממשלה בעקבות ויכוחים על התקציב.

כעת גוברות ההערכות כי מקרון ייאלץ לפזר את הפרלמנט, בתקווה שיצליח ליצור רוב מוצק ולהרכיב ממשלה יציבה עד תום כהונתו ב-2027.