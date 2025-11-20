הנוסעים בטיסה המסתורית ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

יום חמישי שעבר, שעת צהריים מוקדמת, וברשתות החברתיות הערביות מתחילים להתפרסם תיעודים מתוך טיסה מסתורית, עמוסה בעשרות רבות של תושבי עזה, שנחתו במפתיע בדרום אפריקה וממתינים עד בוש לקבלת אישור כניסה מהרשויות.

מהרגע הראשון התחילו סימני השאלה: הכרטיסים והתעודות: על הטיסה שהגיעה ליוהנסבורג היו 153 פלסטינים ללא תעודות ומסמכים. באתר הדרום אפריקאי Daily Maverick פורסם כי חלק מנוסעי הטיסה שנחתה בדרום אפריקה החזיקו בכרטיסי טיסה לקנדה ואוסטרליה, כשרוב הנוסעים האמינו בכלל שהיעד הסופי שלהם הוא הודו. תמוה משהו. המטוס: הם הגיעו בטיסת צ'רטר של חברה מרומניה בשם Flyyo. עם פרסום הדברים, החברה התנערה מהטיסה וטענה כי חברת תעופה דרום אפריקאית בשם Global Aviation Operations השתמשה במטוס עבור לקוח צ'רטר. נראה שניסו לטשטש כמה שיותר עקבות. המארגן: שאלת השאלות, שתיכף נרחיב עליה, היא מיהו המארגן והיוזם של המהלך? בשיחות של התקשורת העולמית והערבית עם הנוסעים, הם מספרים שאין להם ידיעה מי עומד מאחורי המהלך. מרדף דרמטי: מטוס F-16 אוקראיני ננעל על טיל שיוט רוסי - צפו דני שפיץ | 15:14 בתוך בית הספר: כך פועלים מחבלי חמאס להעברת אמל"ח בין המנהרות | תיעוד נדיר ב. ניסני | 15:36 שאהד אבו סמרא, צעירה עזתית בת 19, סיפרה שהמתינה חודשים ארוכים להזדמנות לצאת מהרצועה. לפני כשבוע היא קיבלה הודעת טקסט קצרה ומסתורית: להגיע בחמש בבוקר למסעדת "פיש פרש" ברפיח. לא נמסר לה לאן נוסעים, אך לדבריה, זה לא שינה כל עוד תצליח לעזוב את האזור ההרוס ולהמשיך את לימודיה. מאוחר יותר התברר כי זהו כבר המטוס השני שמגיע בנסיבות מסתוריות - אחרי טיסה נוספת בסוף אוקטובר עם יותר מ-170 פלסטינים, שלא דווחה על ידי הרשויות. אך בניגוד לטיסה הקודמת, הנוסעים הפעם הוחזקו שעות ארוכות במטוס ונחקרו בידי הרשויות המקומיות, לאחר שהגיעו ללא חותמות יציאה ישראליות וללא יכולת להסביר מדוע הגיעו למדינה או היכן ישהו. על פי הוול סטריט ז'ורנל עד כה הוטסו כ-400 עזתים בשלוש טיסות שונות.

העזתים על הטיסה המסתורית ( צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות )

המסלול מעזה

לואיי אבו-סייף, עזתי שהיגר עם אשתו וילדיו, סיפר על המסע המסתורי ל"אל-ג'זירה". לדבריו, אשתו רשמה את המשפחה לטיסה בעקבות פרסום ברשתות החברתיות, שהעדיף משפחות עם ילדים עם מסמכי טיסה בתוקף ואישור ביטחוני מישראל. מעבר לכך, הוא לא ידע דבר על הקריטריונים לבחירה. גם את מועד העזיבה הוא לא ידע מראש, אלא רק 24 שעות לפני כן. "אמרו לנו לא לארוז שום דבר, לא לקחת תיקים או מזוודות, רק את המסמכים הרלוונטיים", סיפר.

אבו סייף סיפר כי כל משפחה נדרשה לשלם סכום כולל של כ-2,000-1,400 דולר לאדם, "כולל ילדים או תינוקות". (עם זאת, לפי עדויות אחרות היו מקרים בהם שולמו גם 5,000 דולר לאדם כדי לקבל תיעדוף יציאה).

אחרי שקיבלו את ההודעה שהגיע הזמן לעזוב, כלל הנוסעים התכנסו בנקודת איסוף ברצועה. אבו סייף סיפר שבני המשפחה הועלו על אוטובוס ברפיח ומשם נסעו אל נמל התעופה רמון דרך מעבר כרם שלום - והחלו במסעם לדרום אפריקה.

תחילה הוא מספר כי הדרכונים שלהם לא הוחתמו, לא בכניסה לישראל ולא ביציאה, אבל הוא לא ייחס לזה חשיבות עד שהטיסה נחתה בסופו של דבר ביוהנסבורג והנוסעים לא הורשו לרדת מהמטוס.

לדבריו, הם גם לא ידעו מה היה היעד. הם המריאו כאמור מישראל, נחתו בניירובי בקניה, והמריאו משם במטוס אחר ליוהנסבורג שבדרום אפריקה. רק כשהמריאו בשנית, נודע להם לאן הם מועדים.

העזתים על הטיסה המסתורית ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

מי עומד מאחורי הטיסות המסתוריות?

על פי תחקיר שפורסם השבוע בוול סטריט ז'ורנל, מאחורי המסלול הזה עומד ארגון כמעט בלתי מוכר בשם "אל-מג'ד אירופה", המציג את עצמו כעמותה ערבית הפועלת מגרמניה ומזרח ירושלים, אך בפועל אין כל רישום רשמי המאמת את פעילותו.

לפי הדיווח, ארגון "אל-מג'ד אירופה" החל בתחילת השנה לפרסם בעזה מודעות המבטיחות מסלול פינוי בטוח בלחיצה על קישור. הנרשמים הוכנסו לקבוצת ווטסאפ, עברו סינון ביטחוני, והוכנו לטיסה.

בטיסה הראשונה, במאי, לא נדרש כל תשלום. אך בטיסות שלאחר מכן נגבה סכום של כ-1,400 דולר ואף כפול מכך, כשהתשלום מתבצע אך ורק במטבע הקריפטוגרפי Tether, במשרד להעברת כספים במחנה נוסיראת.

בעוד הארגון מציג עצמו כעמותה ערבית בגרמניה, אין בישראל, בגרמניה או במזרח ירושלים כל רישום המאמת את קיומו. האתר שלו אינו מציג כתובת, טלפון או פרטי מנהלים, ומקבל תרומות בקריפטו בלבד. לא ברור מי עומד מאחוריו, כיצד הוא ממומן ומהן מטרותיו האמיתיות.

סמל החברה ( צילום: מתוך אתר החברה )

"אל מג'ד" - אמיתי או פיקטיבי?

כאמור, על פי תחקירים של התקשורת הערבית והעולמית, מאחורי המסלול הזה עומד ארגון כמעט בלתי מוכר בשם "אל-מג'ד אירופה", המציג את עצמו כעמותה ערבית הפועלת מגרמניה ומזרח ירושלים.

באתר האינטרנט של חברת "אל-מג'ד" באירופה נכתב בדף הבית, על רקע תמונה גדולה של כיפת הסלע ומסגד אל-אקצא: "תומכים בחיי פלסטינים, תרומה אחר תרומה". ב"אל-ג'זירה" סיקרו את החברה בהרחבה, וכתבו כי באתר נכתב כי הוא הוקם ב-2010 בגרמניה, על אף שכתובת הדומיין של האתר נרשמה רק בפברואר השנה.

לחברה עצמה אין כתובת רשומה או מספר טלפון רשמי, כשבאתר נכתב רק שמשרדיה ממוקמים בשכונת שייח ג'ראח שבמזרח ירושלים - טענה שלא ברור אם היא נכונה. ב"אל-ג'זירה" ציינו כי כתובת המייל של החברה מפנה את הגולש להודעה אוטומטית שבה נכתב כי הכתובת אינה קיימת.

כמו כן, חשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של "אל-מג'ד" נרשם בדצמבר 2024, ויש לו 9 עוקבים בלבד. בחשבון הרשמי של החברה לא פורסם דבר מאז שנפתח. באתר, כשהגולש לוחץ על קישורים, ובהם קישורים לרשתות חברתיות כמו פייסבוק ואינסטגרם, הוא מופנה לחלק העליון של הדף שבו היה. באתר יש גם חלק שמוקדש לארגונים שעימם החברה משתפת פעולה, אך אין פירוט מעבר לכך - וישנן ארבע תיבות שבהן נכתב כי "בקרוב יוכרזו" החברות או הארגונים שעובדים עם "אל-מג'ד".

בנוסף, ב"אל-ג'זירה" דווח כי בכמה דוחות שפורסמו בנושאי הגנת סייבר, הואשמה חברה בשם Namecheap, זו שרשמה את הדומיין של האתר של "אל-מג'ד", בביצוע הונאות אינטרנטיות - וזאת בשל תהליכי ההרשמה הפשוטים והזולים שהיא מציעה. בדיווח נכתב עוד כי גורמים שתרמו לחברה התבקשו להעביר כספים לחשבונות בנק פרטיים - ולא לחשבון שמקושר ל"אל-מג'ד".

עמוד הבית באתר של החברה המסתורית ( צילום מסך מתוך אתר החברה )

הקשר הישראלי

ב"הארץ" דווח כי "אל-מג'ד" שייכת לחברת "טאלנט גלובוס" - שאותה הקים תומר יאנאר לינד הישראלי-אסטוני. לפי חשבון הלינקדאין שלו, הוא עובד כיום בעיקר במדינות המפרץ - איחוד האמירויות וקטאר. לפי הדיווח, לינד הקים חברה נוספת שעוסקת בייעוץ, וממוקמת לכאורה בדובאי.

במקביל, על פי דיווח ב-ynet, חברת "אל-מג'ד" יצרה קשר עם מנהלת ההגירה במשרד הביטחון - שהוקמה בידי שר הביטחון ישראל כ"ץ ושהמידע על אודותיה אינו רב, וזו העבירה את פרטי 153 הפלסטינים שהיו על המטוס ליחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש).

גם הוול סטריט ז'ורנל דיווח בשם "גורמים המעורים בנושא" שאמרו כי הארגון קשור למנהלת ההגירה, גוף שהוקם במשרד הביטחון בתחילת השנה בעקבות יוזמת ההגירה של הנשיא טראמפ.

כזכור, במרץ האחרון הודיע שר האוצר ישראל כ"ץ כי תוקם מנהלת הגירה מרצון של תושבי רצועת עזה ברוח תכניתו של הנשיא טראמפ, כאשר בראשה יעמוד המשנה למנכ"ל משרד הביטחון, אל"מ (במיל') יעקב (קובי) בליטשטיין.

על פי הודעת כ"ץ, "המנהלת תפעל, בין היתר, כדי להיערך ולאפשר מעבר בטוח ומבוקר של תושבי עזה לשם יציאתם מרצון למדינות שלישיות, לרבות אבטחתם בתנועתם, הקמת נתיב תנועה ובידוק להולכי רגל במעברים ייעודיים ברצועת עזה וכן תיאום העמדת תשתית שתאפשר מעבר דרך היבשה, הים והאוויר למדינות היעד".

האם מדובר ב'חברת קש' של ישראל במטרה לפעול למען הגירת העזתים מהרצועה? לשאלה הזו אין תשובה עדיין.

עזה החרבה ( צילום: Ali Hassan/Flash90 )

תגובת החברה

לאחר העליהום התקשורתי העולמי על החברה המסתורית, ביום שלישי האחרון פרסמה החברה הצהרה ארוכה עם תשובות לכל השאלות שנכתבו עליה בתקשורת העולמית, בניסיון להדוף את הקמפיין נגדה.

בהודעת החברה נכתב כי "לאחר 96 שעות של השמצות בתקשורת הבינלאומית, החלטנו להבהיר בפומבי את פעילותנו ולטפל ישירות בהאשמות השקריות ובדיסאינפורמציה המופצת על ידי מפלגות בעלות אינטרסים פוליטיים ברורים".

לטענת החברה, "מטרתם של גורמים אלה פשוטה: לשלול מאזרחי עזה את חופש הבחירה שלהם, להחליט עבורם היכן עליהם לחיות, ולאלץ אותם להישאר תחת סכנה מיידית וסבל יומיומי, תוך שלילת כל סיכוי להציל את חייהם או להבטיח עתיד טוב יותר לילדיהם".

בפוסט הארוך, מציינת החברה את "ההאשמות העיקריות שהועלו בתקשורת", ולאחר מכן צורפו תגובות מפורטות:

במענה לשאלה מי עומד מאחורי האגודה? כתבה החברה: "האגודה נוסדה על ידי פליטים שנמלטו ממשטרים דיקטטוריים, כולל פליטים משלטון חמאס בעזה, במטרה לסייע לאחיהם ואחיותיהם החיים תחת סמכות מדכאת, ומבקשים להתחיל חיים של חופש וכבוד במקום חדש, חופשי מסכנה מיידית וסבל יומיומי הנגרם מתנאים קשים ומיליציות ממשלתיות".

במענה לשאלה מדוע אתם פועלים בדיסקרטיות? כתבה החברה: "כל מי שחי את כל חייו במדינה דמוקרטית אינו יכול להבין במלואו את אלה החיים תחת דיקטטורה. חמאס, הרשות הפלסטינית והשב"כ הישראלי, כולם מסוגלים להפריע לעבודה ההומניטרית שלנו ולרדוף אחר הצוות שלנו בכל מקום בעולם".

במענה לשאלה כיצד ממומנת הפעילות שלכם? כתבה החברה: "אנשים שבוחרים לעזוב, תורמים חלק מהעלויות המשמעותיות הכרוכות בפינוי פליטים מאזורי סכסוך. העלויות הנותרות מכוסות באמצעות תרומות מגופים פילנתרופיים המבקשים לתמוך באנשים במשבר. חשוב לציין שחלק משמעותי מפעילותנו מתבצע על ידי מתנדבים מסורים התורמים מזמנם ומאמציהם לתמיכה בפליטים".

במענה לשאלה האם אתם קשורים לממשלת ישראל בצורה כלשהי? כתבה החברה: "האינטראקציה היחידה שלנו עם הרשויות הישראליות היא לצורך תיאום יציאות מעזה. כל אדם שעזב את עזה מאז תחילת המלחמה נאלץ לעבור תיאום ביטחוני ישראלי. למיטב ידיעתנו, עשרות אלפים עזבו את עזה בדרך זו. אפילו הנשיא מחמוד עבאס, בעת נסיעה לחו"ל, זקוק לתיאום כזה".

במענה לשאלה האם אתם קשורים לממשלה או ארגון אחר? כתבה החברה: "אנו מבקשים באופן טבעי שיתוף פעולה עם כל מי שיכול לתמוך במשימתנו ההומניטרית: עובדי סיוע, אנשי עסקים ואנשי צוות של משלחות דיפלומטיות פלסטיניות במדינות המקבלות משפחות. אנו מעריכים מאוד כל מי שפעל מתוך אחריות מוסרית לסייע לעמנו". בחברה הוסיפו ש"אין שום קשר למוסד או לכל סוכנות מודיעין אחרת".

בחברה האשימו את הרשות הפלסטינית כמי שמונעת מהפליטים לעזוב. לדבריהם, "הגוף העיקרי שמנסה למנוע מפליטים לעזוב את עזה הוא הרשות הפלסטינית. אנו נתקלים בכך מדי שבוע במקרים רבים. הבנתנו היא שהרשות הפלסטינית מבקשת להשתמש בתושבי עזה כמנוף פוליטי, ומונעת מהם בחירה חופשית לגבי מקום מגורים. בנוסף, למדנו שהרשות הפלסטינית מקבלת מימון בינלאומי עבור כל תושב שנשאר בעזה".

לטענת החברה, הרשות הפלסטינית הפסיקה להנפיק דרכונים לתושבי עזה לפני כשנה, ומנעה מהם במכוון לעזוב או לנסוע לחו"ל. הרשות הפלסטינית גם יוצרת קשר עם מדינות שאנו עובדים איתן ומבקשת לבטל היתרי נחיתה ואשרות. בחברה מציינים את ביקורו של ראש ממשלת הרשות הפלסטינית באינדונזיה בספטמבר 2025, שנפגש עם נשיא אינדונזיה, בניסיון לחסום את הגעתם של תושבי עזה לאינדונזיה.