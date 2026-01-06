המתח הגיאופוליטי בין בייג'ינג לטייוואן הגיע אתמול (שני) לנקודת רתיחה בלוס אנג'לס, כשמאבטח בקונסוליה הסינית רסס גז פלפל על מפגינים. מה שהחל כמחאה של מפגינים טייוואנים ותומכי דמוקרטיה, הפך במהירות לזירת עימות אלימה שדרשה התערבות משטרתית.

האירוע הסלים כאשר מאבטח של חברת "JK Patrol SVC", הקבלן המבצע עבור הקונסוליה הסינית, ריסס גז פלפל לעבר המפגינים ששהו מחוץ למבנה. לפי הדיווחים, המפגינים קיימו מחאה שקטה למען הדמוקרטיה עד לרגע שבו הופעלה נגדם האלימות.

שוטרי משטרת לוס אנג'לס (LAPD) שהוזעקו למקום עצרו לפחות מאבטח אחד בעקבות השימוש בגז הפלפל נגד המפגינים. בעוד המאבק על ריבונות ודמוקרטיה ממשיך להסעיר את המזרח הרחוק, ונראה כי הלהבות אינן פוסחות גם על הזירה הבינלאומית.