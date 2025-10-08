כיכר השבת
די לסיפורי בדותות

"איבד את זה לגמרי" – בבית המנהיג הליטאי משיבים אש לליברמן

ח"כ אביגדור ליברמן פתח במתקפה חריפה על הממסד החרדי וביקורת משתלחת נגד אמירות הרבנים בעניינים פוליטיים | בבית ראש הישיבה רבי דוב לנדו הגיבו לדברי יו"ר ישראל ביתנו: "לפני שבוע הפחיד את המדינה עם סיפורים על איראן, וכעת מצטט משפטים מומצאים" (חרדים)

ראש הישיבה הגר"ד לנדו (צילום: עזרא טרבלסי)

בעקבות דברי יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ , בראיון לאתר Yeny, שבהם תקף את הממסד החרדי, הגיבו בבית המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו בחריפות יוצאת דופן.

בתגובה שהגיעה אמש נמסר: "ליברמן בייאושו כי רב, כתוצאה מהתקדמות המגעים לעסקה והעובדה שאין בחירות באופק, איבד את זה לגמרי. לפני שבוע הפחיד את כל המדינה עם סיפורי בדותות על וכעת עבר לצטט משפטים מומצאים".

דברי ליברמן, שבהם האשים את הרבנים בליבוי מתחים, ביקרו את עמדות הממסד החרדי בנוגע לצה"ל ולמדינה, והעלו את זעמם של רבנים ואישי ציבור במערכת הלימוד החרדית.

בתגובה הדגישו בסביבת ראש הישיבה רבי דוב לנדו כי העיתוי שבו בחר ליברמן לתקוף – באמצע מהלכים מדיניים ומגעים לעסקה רגישים – מהווה סימן לייאוש פוליטי והודגש: "המדינה והציבור ראויים לדברים מבוססים ומדויקים, ולא לסיפורי בדותות שמטרתם לעורר פאניקה ולחץ תקשורתי".

איווט ליברמן (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

יוזכר כי עימות נוסף נרשם בין ליברמן לבכירים במערכת הביטחון על רקע דבריו בנושא התגוננות ממתקפה איראנית נגד ישראל.

בריאיון לרשת ב' אמר ליברמן כי "הסבב הבא של המלחמה מול איראן מתקרב", והמליץ לאזרחים "להיות בקרבת מרחבים מוגנים".

במערכת הביטחון הגיבו: "ליברמן משייט בחלל כעב"ם שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בנושא איראן כדי לזכות בתשומת לב – מעורר דאגה ורחמים כאחד."

