"איבד את זה לגמרי" – בבית המנהיג הליטאי משיבים אש לליברמן

בעקבות דברי יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, בראיון לאתר Yeny, שבהם תקף את הממסד החרדי, הגיבו בבית המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו בחריפות יוצאת דופן.

בתגובה שהגיעה אמש נמסר: "ליברמן בייאושו כי רב, כתוצאה מהתקדמות המגעים לעסקה והעובדה שאין בחירות באופק, איבד את זה לגמרי. לפני שבוע הפחיד את כל המדינה עם סיפורי בדותות על איראן וכעת עבר לצטט משפטים מומצאים".

דברי ליברמן, שבהם האשים את הרבנים בליבוי מתחים, ביקרו את עמדות הממסד החרדי בנוגע לצה"ל ולמדינה, והעלו את זעמם של רבנים ואישי ציבור במערכת הלימוד החרדית.

בתגובה הדגישו בסביבת ראש הישיבה רבי דוב לנדו כי העיתוי שבו בחר ליברמן לתקוף – באמצע מהלכים מדיניים ומגעים לעסקה רגישים – מהווה סימן לייאוש פוליטי והודגש: "המדינה והציבור ראויים לדברים מבוססים ומדויקים, ולא לסיפורי בדותות שמטרתם לעורר פאניקה ולחץ תקשורתי".