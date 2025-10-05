איראן אישרה ביום ראשון מהלך כלכלי דרמטי וחסר תקדים. המחוקקים בפרלמנט הצביעו בעד הצעת חוק שמסירה ארבעה אפסים מהמטבע הלאומי הריאל. המהלך, שנועד לכאורה "לייעל עסקאות פיננסיות", מהווה למעשה תגובה נואשת לפיחות החמור והמתמשך במדינה בעקבות הסנקציות המחודשות.

בשוק השחור, הריאל סבל לאחרונה משיאי שפל חוזרים ונשנים. ביום ראשון האחרון נסחר המטבע בכ-1,115,000 ריאל לדולר אמריקאי אחד, נתון מחריד בהשוואה לשערו בתחילת אוגוסט, אז עמד על כ-920,000 ריאל לדולר.

ההצבעה בפרלמנט הייתה מתוחה ומפולגת. 144 מחוקקים תמכו בתוכנית הקיצוץ הדרסטית, לעומת 108 מתנגדים ושלושה נמנעים. לפי התוכנית שאושרה, כל 10,000 ריאלים בערכם הנוכחי יוחלפו בריאל חדש אחד.

המטבע ימשיך להיקרא ריאל, אך היחידה המשנית שלו המקבילה ל-100 יחידות תיקרא מעתה "גהראן" gherans. עם זאת, בשימוש יומיומי האיראנים נוהגים כבר להשמיט אפס אחד מהריאל ומשתמשים במונח "תומן" עבור רוב העסקאות.

קריסת הריאל היא תוצאה ישירה של המתיחות הבינלאומית. הפיחות החריף החל מאז נסוגה ארצות הברית במאי 2018 מהסכם הגרעין מ-2015 והוביל להטלת סנקציות אמריקאיות מחודשות על טהראן. המשבר החריף לאחרונה כאשר הריאל ספג מכה נוספת בעקבות הטלת סנקציות האו"ם מחדש לאחר שבריטניה, צרפת וגרמניה הפעילו בחודש שעבר את מנגנון הסנאפבק snapback.

למרות אישור ההצעה בפרלמנט, גורל הריאל עדיין תלוי ועומד. התוכנית להחלפת המטבע שהוצעה במקור ב-2019 ונגנזה דורשת כעת את אישור מועצת שומרי החוקה ואת חתימתו של הנשיא מסעוד פזשכיאן כדי להיכנס לתוקף. אם תאושר, שני המטבעות יופצו במקביל עד שלוש שנים כאשר לבנק המרכזי יינתנו שנתיים לביצוע המעבר.