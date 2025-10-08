כיכר השבת
"מנותק מהמציאות בשטח?" – למה במערכת הביטחון תוקפים את ליברמן

יו"ר ישראל ביתנו שב ואמר כי הציבור צריך להיערך לימים מתוחים על רקע סבב לחימה נוסף שצפוי להיות בקרוב , אך גורמים ביטחוניים מאשימים אותו בהפחדת הציבור. ליברמן השיב: "אם היו מקשיבים לי – אולי היינו נמנעים מהאסון של שבעה באוקטובר" (פוליטי)

ליברמן: שוב מעורר סערה (צילום: באדיבות)

יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר, ח"כ אביגדור ליברמן, שב הבוקר (רביעי) להזהיר מפני עימות מתקרב עם .

בריאיון לרשת ב' אמר כי "הסבב הבא של המלחמה מול איראן מתקרב", והמליץ לאזרחים "להיות בקרבת מרחבים מוגנים".

דבריו מגיעים ימים ספורים לאחר שהעלה אזהרה דומה בערב החג – שהתבררה כמטלטלת בציבור – ולאחריה ביקש להתנצל ולהבהיר כי כוונתו הייתה לעורר ערנות ולא בהלה.

גורם ביטחוני בכיר הגיב לדברים ותקף את ליברמן בלשון חריפה:

"ליברמן משייט בחלל כעב"ם שהופרד מחללית האם, מנותק כל קשר ומידע, ופולט להג חסר שליטה. הניסיון שלו להפחיד את הציבור בנושא איראן כדי לזכות בתשומת לב – מעורר דאגה ורחמים כאחד."

בתגובה לדברים, השיב ליברמן כי "אם חללית האם הייתה מקשיבה ל'עב"ם' – לא היינו מקבלים את טבח שבעה באוקטובר".

עוד הוסיף כי מטרתו איננה לעורר פאניקה אלא "להתריע מפני שאננות מסוכנת שעלולה להוביל לאסון נוסף".

בפוסט נוסף שפרסם ברשת X, כתב ליברמן כי "המלחמה עם חמאס התחילה היטב, אך לא הושלמה. השארנו את האיראנים במצב של חיה פצועה – וזהו המצב המסוכן ביותר".

דבריו מוסיפים נדבך נוסף למחלוקת הפומבית שבין ראשי האופוזיציה לבין גורמי הביטחון, ומעוררים דיון ציבורי מחודש בשאלת האחריות על המסרים לציבור בשעת רגישות ביטחונית.

