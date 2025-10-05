כיכר השבת
עדויות מבית הכנסת

על ישראל והחטופים: הנאום המרגש של סטיב ויטקוף לפני 'יזכור'

סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, השתתף בתפילות יום הכיפורים בבית חב"ד במיאמי ביץ' ודיבר עם הקהל לפני 'יזכור' | הוא גם שיתף בלוח הזמנים שלעיתים מזיז הנשיא טראמפ, כדי שיוכל להיפגש עם משפחות חטופים (אנשים)

סטיב ויטקוף (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

סטיב ויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון, ומי ששמו בכותרות במיוחד בשנה האחרונה לאור המלחמה בעזה והמגעים לעסקת חטופים - התפלל את תפילות יום הכיפורים האחרון ב במיאמי ביץ'.

הוא יהודי מאם ויש לו זיקה למסורת. לפי הדיווח באתר COLlive, שעה לפני תחילת תפילת יום הכיפורים הגיעו סוכני השירות החשאי לבית חב"ד, מלווים באנשי אבטחה, כדי לאבטח את הבניין וסביבתו.

בית הכנסת עצמו, אותו מובילים השלוחים הרב זאב ורעייתו חנה כ"ץ היה מלא עד אפס מקום. ויטקוף, כך דווח, זכה בעליית שלישי לתורה.

לפני שהחלו 'יזכור' הוא הוזמן לשאת דברים בפני הקהל ודיבר על בנו המנוח, אנדרו ויטקוף, שנפטר בגיל 22. הוא הזכיר גם את בן משפחת כ"ץ, רבני בית הכנסת, מוטי, שנפטר בגיל 18 בלבד.

בדבריו התייחס גם למלחמה ברצועת עזה ולחטופים הנמצאים בשבי. הוא אמר שהנשיא טראמפ דואג לעם ישראל, וכי חש מחויבות להיפגש עם משפחות חטופים - למרות לוח הזמנים העמוס שלו.

לעיתים, אמר ויטקוף, טראמפ משנה את לוחות הזמנים שלו ברגע האחרון - כדי שיסתדר לו להיפגש עם משפחות חטופים ולהרגיע אותם שהוא נחוש להחזיר את יקיריהם. בהמשך אמר ויטקוף את תפילת יזכור עם הקהל, וגם נשאר להשיב על שאלות מהקהל.

