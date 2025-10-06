כיכר השבת
פרי עץ חיים

צפו: כשהראשל"צ נזכר בהתרגשות מהאתרוג שקיבל מהבבא סאלי לפני לידת בנו

בערב חג הסוכות נצפה הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר בודק אתרוג מרוקאי נדיר בגודלו מבית באדוש שקיבל מיו"ר המועצה הדתית מעלה אדומים הרב מימון בן ישי • במהלך בדיקת האתרוג העלה הראשל"צ זכרונות הוד מימי קדם, עת זכה לקבל אתרוג שזכה מההבא סאלי זיע"א לפי לידת בנו (חרדים)

הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים
הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים
הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים
הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים
הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים
הגרש"מ עמאר בבדיקת אתרוגים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

פרי עץ חיים

|

רגעי קדושה נעלים

||
3

חיבת המצווה

|

"פרצה חמורה"

||
10

יוסי אליטוב מגיש:

|

לקראת חימום יחסים?

||
1

"קרב על חיי הילדים"

||
2

הצצה מיוחדת

||
4

השופר והריקוד

||
2
ש

בימים הכי לחוצים

נחמן שטרנהרץ|מקודם

התיעוד שיכניס אותכם לאווירה

|

תלמיד חכם, ברגע!

||
1

תיעוד מהרגעים הקשים

||
15
ש

חמירא סכנתא

אסף מגידו|מקודם

טור זעקה

||
2

48 שעות לפני

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר