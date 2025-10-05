( צילום: הקהילה היהודית בברלין )

זקני הקהילה היהודית בברלין שפשפו את עיניהם ביום הכיפורים: אלפי נהרו ל-10 מניינים גדולים של תפילות יום הכיפורים. ורק אחרי החג נודע: למעלה מ-4000 יהודים השתתפו במנייני התפילה.

ההפתעה מהנתון, נעוצה בדיווחים על אנטישמיות גוברת בגרמניה. אולם מסתבר שיהודי העיר חזקים מתמיד ובוחרים בחיזוק המורשת. רב הקהילה היהודית בברלין, הרב יהודה טייכטל, עמל מבעוד מועד על ארגון מנייני התפילה, בהובלת שלוחי חב"ד. פרסומים גדולים בקרב יהודי העיר ושיחות חיזוק, אחד על אחד, הובילו לתוצאה המפתיעה. "אין ספק כי לא נעים בכלל לשמוע על דיווחים של אנטישמיות", אמר הרב טייכטל, "אבל הקו שלנו לא משתנה והתגובה שלנו תמיד תתמקד בנקודה אחת, בהשראת הרבי מליובאוויטש - אור דוחה חושך. זו הדרך שלנו מאז ומתמיד ואנחנו רואים שהקו הזה הוא הכי יעיל. וכמובן שבוודאי אנחנו תומכים בכל הצעדים החשובים של ממשלת גרמניה נגד האנטישמיות".

המניין המרכזי נערך בבית הכנסת הגדול בעיר ברלין. מתפילת כל נדרי ועד תפילה נעילה, המקום המה במתפללים רבים.

"האנטישמים רוצים להפחיד ולהרתיע - אבל רואים שיהודי העיר מגיבים בדיוק הפוך, הם גאים ביהדותם וכלל לא מפחדים", אמר הרב טייכטל.

מתיעוד שהגיע לידינו, נראה בית הכנסת גדוש במתפללים ישראלים ויהודים מקומיים, מכל סוגי החוגים והעדות.

עוד בתיעוד, שצולם ברגעים שאחרי צאת הצום, נראה רב העיר כשהוא מוביל את שירת "מארש נפוליאון", אותו נהוג בחב"ד לשיר, ברגעים של סיום יום הכיפורים.

בוידאו, נראים האלפים שוברים את הצום ברחבת בית הכנסת המרכזית בעיר. "זה החיים היהודיים האמיתיים בעיר שלנו", מסכם הרב טייכטל.

