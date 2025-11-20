כיכר השבת
ה"סיכון" הגדול של הרבי מליובאוויטש

מדוע הרבי מליובאוויטש לקח "סיכון" והדפיס את כתבי "המשך תרס"ו" של הרבי הרש"ב, מהעיונים והעמוקים בתורת חב"ד? המשפיע החסידי בשיעור מיוחד וגם חולק  טיפים מעשיים: איך למצוא את עצמך בים הגדול של ספרי חב"ד? (חסידות)

הרב אשר פרקש (צילום: ללא קרדיט)

ראש חודש כסלו הוא תאריך נחגג בחב"ד. ביום זה בשנת תשל"ח החלים הרבי מליובאוויטש אחרי אירוע לבבי - ואז החלה תנופה אדירה של הדפסת ספרי חסידות שהיו גנוזים במשך דורות.

המשפיע המפורסם מארגנטינה הרב אשר פרקש פותח בסדרת שיעורים מיוחדת לקראת י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות, ומגלה את הסיפור המרגש מאחורי המהפכה בהפצת מעיינות החסידות בדורנו.

בשיעור זה נלמד:

• הקשר בין ההחלמה המופלאה בר"ח כסלו תשל"ח להתחלת הדפסת כתבי החסידות.

• מדוע ספרים שהיו גנוזים דורות שלמים יצאו פתאום לאור?

• משמעות "בזבוז האוצרות" כהכנה לגאולה לאור מושג "מידת הנצח"?

• המשך תרס"ו של הרבי הרש"ב - מדוע הרבי לקח "סיכון" והדפיס אותו?

• טיפים מעשיים: איך למצוא את עצמך בים הגדול של ספרי חב"ד

• מדריך התחלה: ספר התניא, תורה אור ולקוטי תורה.

שיעור ראשון בסדרה מיוחדת לקראת חודש כסלו - חודש החסידות.

