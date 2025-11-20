ה"סיכון" הגדול של הרבי מליובאוויטש

הרב אשר פרקש ( צילום: ללא קרדיט )

ראש חודש כסלו הוא תאריך נחגג בחב"ד. ביום זה בשנת תשל"ח החלים הרבי מליובאוויטש אחרי אירוע לבבי - ואז החלה תנופה אדירה של הדפסת ספרי חסידות שהיו גנוזים במשך דורות.

המשפיע המפורסם מארגנטינה הרב אשר פרקש פותח בסדרת שיעורים מיוחדת לקראת י"ט כסלו - ראש השנה לחסידות, ומגלה את הסיפור המרגש מאחורי המהפכה בהפצת מעיינות החסידות בדורנו.

בשיעור זה נלמד:

• הקשר בין ההחלמה המופלאה בר"ח כסלו תשל"ח להתחלת הדפסת כתבי החסידות.

• מדוע ספרים שהיו גנוזים דורות שלמים יצאו פתאום לאור?

• משמעות "בזבוז האוצרות" כהכנה לגאולה לאור מושג "מידת הנצח"?

• המשך תרס"ו של הרבי הרש"ב - מדוע הרבי לקח "סיכון" והדפיס אותו?

• טיפים מעשיים: איך למצוא את עצמך בים הגדול של ספרי חב"ד

• מדריך התחלה: ספר התניא, תורה אור ולקוטי תורה.

שיעור ראשון בסדרה מיוחדת לקראת חודש כסלו - חודש החסידות.