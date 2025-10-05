ביום שישי, שעות לפני שבת קודש, החרידה קולות הסירנה את היישוב תל ציון. ילד קטן שיחק בבטריה חשמלית סמוך לסוכה, גרם לפיצוץ ובעקבותיו לשריפה מסוכנת שהתפרצה באחת והתפשטה במהירות. בתוך רגעים ספורים הלהבות אחזו בדירה כולה. דירת מגורים שלמה עלתה בלהבות ונשרפה עד היסוד. לא נותר ממנה מאומה.

לשונות האש לא חסו גם על הדירות הסמוכות, ואכן גרמו לפגיעה חלקית גם בארבעה בתים נוספים.

האש לא תשבור את רוחם - מסייעים בדחיפות למשפחה >>

בבית העיקרי שנשרף כליל, מתגוררת משפחה בת עשר נפשות, שבראשה אברך תלמיד חכם, מחשובי השקדנים ועמלי התורה בתל ציון. בני המשפחה מצאו עצמם באחת ללא קורת גג, ללא בגדים, ללא רהיטים, ללא מצרכי מזון – כל מה שהיה להם ירד לטמיון. בתוך התופת נפצע קשה אחד הילדים, המאושפז עדיין בבית החולים וצפוי לתקופת אשפוז ממושכת והתמודדות מייסרת עם כוויות קשות במיוחד.

תושבי המקום ניצבים המומים מול החורבן: דירות חרוכות, משפחות ללא מצרכים בסיסיים, וילדים קטנים שראו בעיניהם את הבית נעלם מול הלהבות.

"מדובר בטרגדיה", אומר אחד מאנשי החסד בשכונה, "אסון נרחב שהתחולל כתוצאה ממחשק משוכן של ילד אחד קטן... אנחנו עושים הכל כדי לעזור למשפחות, ונשמח לקבל עזרה נוספת מהציבור הרחב. צריכים פה בגדים, רהיטים, ציוד, אבל לפני הכל אנחנו צריכים עזרה כספית דחופה כדי לאפשר לכל חמשת המשפחות לעשות את החג בצורה סבירה.

"יהיה צורך בשיקום מאסיבי של הדירה שניזוקה בצורה קשה במיוחד. בכאלו מקרים צריכים לגרד את הטיח מהקירות, הריצוף כבר לא ראוי לשימוש, הצנרת שמתחת לבלטות ותשתיות החשמל בקירות, הכל ניזוק וצריך לשחזר את הכל מאפס. מדובר בעלויות של מאות אלפי שקלים, ושיפוץ יסודי מאוד של הדירה. בנוסף נצטרך לסייע להם בריהוט הבית, מהבסיס ממש, מיטות, ארונות, מקרר, מכונת כביסה – אין להם כלום!!!".

בימים אלו, כשכולנו יושבים בסוכה, הם נותרו בלי דירה ובלי סוכה. כשכולנו מתכוננים לשמחת תורה, הם מתמודדים עם כאב, פציעות וחוסר כל.

"פנינו ל'קופת העיר' שאכן פתחה קרן עזרה וסיוע, אבל כידוע הקרנות האלו לא מייצרות כסף, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד באופן סיזיפי, אנחנו עוברים בין כל תושבי היישוב, ומבקשים מכל אחד ואחד לתרום כפי יכולתו, זה חלק בלתי נפרד מהערבות ההדדית שלנו, כיהודים, כשכנים. אנחנו מבקשים בנוסף מכל מי שנחשף למקרה לבוא ולסייע לנו, לתרום לקרן במיוחדת שפתחנו בקופת העיר, כדי שהמשפחה תוכל להשתקם ולחזור לחיות בכבוד ובצניעות כפי שחיתה עד שהאסון הזה ניתך עליה בלי שום הודעה מוקדמת.

