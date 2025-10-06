( צילום: מצלמת אבטחה )

רב תושב ברגנפילד, ניו ג'רזי, הותקף אתמול (ראשון) אחר הצהריים בעת שבנה את סוכתו מחוץ לביתו – כך מסרו הרשויות המקומיות. במשטרה הדגישו כי מדובר ב״אירוע מבודד״ שבוצע על ידי אדם במצוקה נפשית, ולא בפשע שנאה.

הנפגע הוא הרב אברהם וויין, מקהילת 'כתר תורה' שבטינק. לפי הדיווחים, בשעה 14:00 (שעון מקומי) ניגש אליו גבר שיצא מרכבו והחל להכותו. שני עוברי אורח שהבחינו במתרחש התערבו, השתלטו על התוקף והחזיקו בו עד להגעת כוחות המשטרה. הרב וויין נפצע באורח קל בלבד.

( צילום: מצלמת אבטחה )

בעיריית ברגנפילד ובמשטרת העיירה גינו בחריפות את התקיפה, וכינו אותה "מעשה אלים ומביש שאין לו מקום בעיירתנו". בהודעה הרשמית נמסר כי החשוד נעצר ואינו תושב המקום.

"המשטרה פועלת בתיאום עם פרקליטות מחוז ברגן כדי לוודא שהחשוד יועמד לדין במלוא חומרת החוק", נכתב. "כל מעשה שמאיים על ביטחון תושבינו ייענה ביד קשה".

מפקד משטרת ברגנפילד, מוסטפא רבוח, אמר כי מדובר ב"אירוע אקראי ומבודד" והודה לתושבים על תגובתם המהירה: "אנו מביעים דאגה ותמיכה בנפגעים, ועומדים בסולידריות עם הקהילה המקומית שלנו".

בעירייה נמסר כי נוכחות המשטרה תוגברה ברחבי האזור וכי ננקטו כל הצעדים הנדרשים להבטחת הביטחון. הרשויות קראו לתושבים בעלי מידע נוסף לפנות למשטרת ברגנפילד.

"החקירה נמשכת", נכתב. "ברגנפילד מאוחדת. לא נירתע, ולא ננוח עד שהצדק ייעשה".