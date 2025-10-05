בליל ערב יום הכיפורים, בשעות של קדושה והכנה לקראת היום הנורא, נערך בביתו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, מעמד רווי הוד והתרגשות, שבו התכנסו בני עליה ועמך בית ישראל לתפילה ותחנונים לביטול גזירות וייסורים מעם ישראל.

המעמד התקיים עבור תומכי ארגון החסד "עזר מציון", אשר עומד בחזית העשייה להצלת חיים ולסיוע רפואי ורוחני לאלפי חולים ונצרכים בכל רחבי הארץ.

במעמד נשא המשגיח דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים על גודל השעה, ועל הזכות להימנות על אלו העוסקים בפדיון נפשות ממש, בהצלת חיים גשמיים ורוחניים. בדבריו הדגיש כי "עזר מציון" הוא שליח ההשגחה העליונה להביא ישועות לאלפי משפחות, ובירך בחום את כל המסייעים למפעל הקדוש שיזכו לשנה טובה וחתימה לגזר דין טוב.

בסיום המעמד, פתח המשגיח בתפילה ובקשת רחמים מעומק הלב, בבחינת "כל התולה בתפילה – זכותו מגינה עליו", בביטול גזירות קשות מעל עם ישראל והמתפללים בפרט.