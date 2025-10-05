כיכר השבת
במעמד רווי הוד

רגעי קדושה נעלים, עת הסיר המשגיח רבי דן את הגזירות מעם כלל ישראל

בערב יום הקדוש התקיים מעמד תפילה נרגשת במעונו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, במיוחד עבור ארגון החסד 'עזר מציון', לביטול גזירות וישועת עם ישראל | צפו בתיעוד (חרדים)

מעמד ביטול הגזירות והייסורים של "עזר מציון" ע"י המשגיח רבי דן סגל (צילום: שמואל דריי)

בליל ערב יום הכיפורים, בשעות של קדושה והכנה לקראת היום הנורא, נערך בביתו של המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, מעמד רווי הוד והתרגשות, שבו התכנסו בני עליה ועמך בית ישראל לתפילה ותחנונים לביטול גזירות וייסורים מעם ישראל.

המעמד התקיים עבור תומכי ארגון החסד "עזר מציון", אשר עומד בחזית העשייה להצלת חיים ולסיוע רפואי ורוחני לאלפי חולים ונצרכים בכל רחבי הארץ.

במעמד נשא המשגיח דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים על גודל השעה, ועל הזכות להימנות על אלו העוסקים בפדיון נפשות ממש, בהצלת חיים גשמיים ורוחניים. בדבריו הדגיש כי "עזר מציון" הוא שליח ההשגחה העליונה להביא ישועות לאלפי משפחות, ובירך בחום את כל המסייעים למפעל הקדוש שיזכו לשנה טובה וחתימה לגזר דין טוב.

בסיום המעמד, פתח המשגיח בתפילה ובקשת רחמים מעומק הלב, בבחינת "כל התולה בתפילה – זכותו מגינה עליו", בביטול גזירות קשות מעל עם ישראל והמתפללים בפרט.

מעמד ביטול הגזירות והייסורים של "עזר מציון" ע"י המשגיח רבי דן סגל (צילום: שמואל דריי)
