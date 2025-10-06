יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: ראשון לחשבון עוונות: מהפכת האהבה של סוכות| צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': רבי לוי יצחק מברדיטשוב והחתם סופר פירשו ש־“ולקחתם לכם ביום הראשון – ראשון לחשבון עוונות” פירושו שבחג הסוכות, זמן התשובה מאהבה, הקב״ה הופך את עוונות השנה היוצאת למצוות — “זדונות נעשות כזכויות”. ואזי הקב״ה מתגמל בשכר את השבים מאהבה על עוונותיהם שנעשו למצוות | שני הצדיקים נפטרו באותו יום – כ״ה בתשרי, בהפרש של 30 שנה, כסמל לכך שדרכם מלמדת: כשיהודי שב מאהבה, גם חטאיו נהפכים לאור (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 08:30