בשמחה מיוחדת: כך בחר זקן המקובלים אתרוג נאה לחג הסוכות

מנכ”ל משרד הבריאות נפגש עם כל ראשי הרשויות בהן יש מוקדי התפרצות חצבת, ואף קיים פגישה עם עסקנים חרדים בשכונת מאה שערים בירושלים | משרד הבריאות שב ומזכיר להורים: "לשלוח את הילדים לטיפול, רק במקומות מורשים" (בריאות, חרדים)
"ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)
יהודי ברלין לא ממש מתרגשים מגרף האנטישמיות העולה באופן מתמיד וביום כיפור האחרון, נהרו אלפי יהודי העיר ל-10 מניינים גדולים, בהובלת הרב יהודה טייכטל | מיוחד: תיעוד מבית הכנסת הגדול - כפי שצולם, רגעים לאחר צאת הצום (יהדות בעולם)
בנוסף, ארבע משפחות נאלצו לצאת מבתיהן ולא יוכלו לחזור אליו לפני החג • "מדובר בטרגדיה", אומר אחד מאנשי החסד בשכונה, "אסון נרחב שהתחולל כתוצאה ממשחק מסוכן של ילד אחד קטן... אנחנו עושים הכל כדי לעזור למשפחות, ונשמח לקבל עזרה נוספת מהציבור הרחב
מ"ח שעות טרם התקדש ליל חג הסוכות, הצלם החרדי שוקי לרר הצטייד עם מצלמתו ויצא לתעד את המולת ערב החג בעיר התורה והחסידות בני ברק | שוקי, הצליח ללכוד את הרגעים שבין בדיקת הפיטם העדין של האתרוג לבין בחינת הלבלוב הרענן בערבות, וגם על מכירת הסכך, הדפנות והסוכות עצמן לא פספס, תוך שהוא ממשיך אל חנויות הקישוטים המפוארים, וכמובן גם תיעד את המחמירים כשהם בודקים את המשולשים של ההדסים | צפו בתיעוד (חרדים)
בשעות הבוקר המוקדמות, אישה שנסעה ברכבה הפרטי בכביש מרכזי בבית שמש, החליקה עם רכבה, עלתה על האי-תנועה, חצתה לצד השני של הכביש והתנגשה באוטובוס שחלף | בבית החולים נקבע למרבה הצער והיגון מותה | תיעוד מהתאונה הקשה והמחרידה | ברוך דיין האמת (חדשות חרדים)
“והדרת פני זקן”: קריאה חמה מהרשות החרדית להזמין לסוכות קשישים וערירים שלא יישארו בודדים. במקביל משיקה הרשות קמפיינים נרחבים בתחומי הבריאות, הבטיחות והכלכלה, כחלק ממהלך מתמשך לתיקון האפליה התקשורתית כלפי הציבור החרדי (חרדים)
שעה קלה לאחר צאת השבת - 48 שעות לפני כניסת חג הסוכות, יצא הצלם האשדודי יוסי לוי, חמוש במצלמתו לשוק ארבעת המינים באשדוד, וחזר עם גלריה מרהיבה של 120 תיעודים מהשוק המרכזי, שם נצפו המוני התושבים מתכוננים לקראת החג כשחביבות המצווה מרחפת באוויר (חרדים)
במהלך עשרת ימי תשובה, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, לתפילה על יד שריד בית מקדשנו ותפארתנו ה'כותל המערבי', שם שפך צקון לחש למשך זמן רב, ובהמשך אף התפלל תפילת מנחה במקום | בצאתו מהתפילה עברו המונים להתברך בברכת השנים לקראת השנה החדשה (חרדים)
סטיב ויטקוף, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, השתתף בתפילות יום הכיפורים בבית חב"ד במיאמי ביץ' ודיבר עם הקהל לפני 'יזכור' | הוא גם שיתף בלוח הזמנים שלעיתים מזיז הנשיא טראמפ, כדי שיוכל להיפגש עם משפחות חטופים (אנשים)
תקרית חריגה אירע אמש במוצאי שבת בעיה"ק ירושלים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נקלע לעימות מילולי קשה בעת רכישת ד' מינים בשוק מקומי באזור שכונת 'מאה שערים' | השר שבחר להגיב בחיוך נחלץ על ידי כוחות משטרה מתוגברים | צפו בתיעודים מהשטח (חדשות חרדים)
מאז צאת השבת, שישה מקרים של נפילות ופציעות במהלך בניית סוכה | בביתר עילית ילד בן 9 נפל מגובה ונפצע באורח קשה, הוא פונה מחוסר הכרה לבית החולים | ברמת גן, בן 21 נפל מגובה במהלך בניית הסוכה ונפצע בינוני (חדשות)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)
חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ומגדולי מזכי הרבים, הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', תקע עם סיום תפילת הנעילה בשופר גדול בהיכל בית מדרשו בבני ברק לאחר עבודת היום | בתפילות נכחו מאות מתלמידיו ובני קהילתו, שגדשו את ההיכל במהלך כל היום וחתמו את ימי הרחמים והסליחות ברגש עילאי (חרדים)
0 תגובות