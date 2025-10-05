פרי עץ הדר בשמחה מיוחדת: כך בחר זקן המקובלים אתרוג נאה לחג הסוכות כשנהורה של שמחה על פניו, נצפה זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי ראש ישיבת 'השלום' בירושלים בבחירת אתרוג נאה לחג הסוכות (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:55