עיני עולם התורה והחסידות כולו נשואות הערב לעיה"ק ירושלים,שם תתכנס לישיבה מכרעת "מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל. מדובר בכינוס בעל חשיבות עליונה, שבו צפויים חברי המועצת לגבש את העמדה הסופית והנחרצת של היהדות החסידית מול חוק הגיוס והסוגיות הסבוכות הנלוות אליו.

בתחילה תוכנן הכינוס להיערך במושב אורה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ, אולם הבוקר הוחלט על שינוי במיקום.

בשל כובד המשקל של הסוגיה המונחת על הפרק, והצורך במקום שיאפשר דיון נרחב בהשתתפות כלל חברי המועצת, הוחלט להעביר את הכינוס לאולם "בית מלכה" המרכזי בירושלים.

בדיונים צפויים להשתתף; האדמו"רים חברי המועצת: האדמו"ר מגור, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מסלונים, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מבאיאן, האדמו"ר ממודז'יץ.

מי שיעדר מהכינוס הוא האדמו"ר מביאלה, שהמריא למסע בקרב חסידיו בארה"ב. בגזרה הפוליטית, ח"כ יעקב טסלר שוהה אף הוא בחו"ל לרגל שמחה משפחתית ולא יהיה נוכח בבירה בעת הדיונים.

גורמים המקורבים למועצת מציינים כי האדמו"רים ידונו בפרטי המתווים המוצעים, כשקו המנחה הוא הגנה בלתי מתפשרת על מעמדם של בני הישיבות והבטחת המשכיותו של עולם התורה ללא מכסות או ויתורים עקרוניים.