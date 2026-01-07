כיכר השבת
מי ישתתף ומי ייעדר?

שינו את מקום הפגישה: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל תתכנס הערב בירושלים

שינוי מקום: מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל צפוייה להתכנס הערב בירושלים | בשל מורכבות סוגיית חוק הגיוס והצורך בהשתתפות רחבה, הועבר מקום הכינוס ממושב אורה לאולם 'בית מלכה' בבירה | על שולחן הדיונים: עתידו של עולם הישיבות והקו הרשמי של היהדות החרדית מול חוק הגיוס המקודם • מי ישתתף ומי ייעדר? כל הפרטים (חרדים)

ישיבת מועצת גדולי התורה בהרכב המלא - תשע"ג (צילום: שוקי לרר)

עיני עולם התורה והחסידות כולו נשואות הערב לעיה"ק ירושלים,שם תתכנס לישיבה מכרעת "מועצת גדולי התורה" של אגודת ישראל. מדובר בכינוס בעל חשיבות עליונה, שבו צפויים חברי המועצת לגבש את העמדה הסופית והנחרצת של היהדות החסידית מול והסוגיות הסבוכות הנלוות אליו.

בתחילה תוכנן הכינוס להיערך במושב אורה, בבית האכסניה של האדמו"ר מויז'ניץ, אולם הבוקר הוחלט על שינוי במיקום.

בשל כובד המשקל של הסוגיה המונחת על הפרק, והצורך במקום שיאפשר דיון נרחב בהשתתפות כלל חברי המועצת, הוחלט להעביר את הכינוס לאולם "בית מלכה" המרכזי בירושלים.

בדיונים צפויים להשתתף; האדמו"רים חברי המועצת: האדמו"ר מגור, האדמו"ר מויז'ניץ, האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מסלונים, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, האדמו"ר מבאיאן, האדמו"ר ממודז'יץ.

מי שיעדר מהכינוס הוא האדמו"ר מביאלה, שהמריא למסע בקרב חסידיו בארה"ב. בגזרה הפוליטית, ח"כ יעקב טסלר שוהה אף הוא בחו"ל לרגל שמחה משפחתית ולא יהיה נוכח בבירה בעת הדיונים.

גורמים המקורבים למועצת מציינים כי האדמו"רים ידונו בפרטי המתווים המוצעים, כשקו המנחה הוא הגנה בלתי מתפשרת על מעמדם של בני הישיבות והבטחת המשכיותו של עולם התורה ללא מכסות או ויתורים עקרוניים.

