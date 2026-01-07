הראשל"צ הגר"ש עמאר השיא את נכדו, המונים השתתפו בשמחה | תיעוד

אלפים רבים איש גדשו אמש את רחובות עיר הקודש ירושלים בעצרת ענק נגד חוק הגיוס • גדולי התורה וראשי הישיבות בזעקה מקירות הלב: "לא תהיה כל פשרה על נפשם של בחורי הישיבות" • המעמד המרומם נחתם בקבלת עול מלכות שמים מרטיטה והסתיים בדממה עם הישמע הבשורה הקשה על האסון הקשה בעיר • דוד ארזני מגיש תיעוד ענק ועוצמתי (חרדים)
יוסף אייזנטל זכרונו לברכה, בן 14, נהרג אמש במהלך המחאה בירושלים | אלי גוטהלף פתח את הבוקר בקריאה לאחדות ולחשבון נפש לאומי | דובר זק״א מוטי בוקצ׳ין מתאר זירה קשה במיוחד: ״האוטובוס גרר אותו, אנשים צעקו לנהג לעצור – והוא המשיך״
הלווית הבחור יוסף אייזנטל ז"ל, שנדרס אמש למוות על ידי נהג אוטובוס במהלך ההפגנה נגד נוסח חוק הגיוס, תצא היום מבית המדרש 'אוהל תורה' בשכונת רמות הירושלמית | השר לביטחון לאומי בן גביר טוען: "כלל כיווני החקירה ביחס לאירוע נבדקים" |המשטרה מייחסת לנהג עבירת רצח ומבקשת להאריך את מעצרו | יו"ר ש"ס דרעי שוחח עם המפכ"ל ודרש: "לפעול בנחישות מלאה כדי להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנהג הדורס" (ארץ)
הרב רפאל אלבז, ממארגני המחאה נגד חוק הגיוס, מטיח האשמות קשות בהנהגת ש״ס | טוען לניתוק מוחלט מהשטח, לבגידה במורשת מרן הרב עובדיה יוסף ולמכירת הציבור הספרדי | ״הציבור הספרדי התעורר, הוא לא ייתן שימכרו אותו בשביל בוחרים בפריפריה (כיכר FM)
אשר מדינה, דובר תנועת ש״ס, מגיב לדריסה הקטלנית במהלך המחאה בירושלים | ״אם זה היה קורה בהפגנה אחרת המדינה הייתה רועדת״ | בש״ס דורשים חקירה מלאה ולא טיוח: ״לא מדובר רק בפרטים טכניים - זו אווירה של הסתה״ (כיכר FM)
בריאיון חריג וטעון ל״כיכר FM״ מגיב איש הפלג הירושלמי, הרב בועז נקי, לטרגדיה שאירעה במהלך המחאה בירושלים | תוקף בחריפות הנהגה חרדית ופוליטיקאים | טוען לאלימות ממוסדת כלפי בני תורה, אך מגנה אלימות מצד מפגינים: ״אלימות אסורה על פי התורה״ (כיכר FM)
שוקי בקר, פראמדיק ומתנדב בזק״א, שהיה בין הראשונים להגיע לזירת הדריסה במהלך המחאה בירושלים, מתאר את הדקות הראשונות | ״כשהוצאנו אותו - הוא כבר היה ללא רוח חיים״ | בזירה נרשמה מורכבות חריגה, וכוחות כיבוי נדרשו לחילוץ (כיכר FM)
קהל מכובד ונעלה השתתפו בשמחת האירוסין לנכדת הגה"צ רבי משה אליהו בוסו, נכד סידנא בבא סאלי ורו"מ 'מאור ישראל' בת לבנו הדיין רבי דוד בוסו, חתן הראב"ד הגאון רבי ברוך שרגא, עם החתן מאיר אזולאי, מבחירי ישיבת מיר ברכפלד (חרדים)
בצל האסון: צפו בתיעוד ענק, מרטיט ומרהיב של עצרת הרבבות שגדשה את רחובות ירושלים הערב • גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וגאוני עולם עמדו בראש המוני בית ישראל בזעקה נגד גזירת הגיוס – רגעים ספורים לפני שההתעלות הפכו לאבל כבד עם הישמע הבשורה הקשה • שמואל דריי היה, ומגיש תיעוד ענק מכל הזוויות (חרדים)
בתוכנית ״כיכר FM״, אלי גוטהלף שוחח עם דובר המשטרה בעקבות הדריסה הקטלנית בהפגנה בירושלים | ״קומץ מפרי סדר ירד לכביש, תקף עיתונאים וחסם כלי רכב״ | ״אנחנו בודקים את כל רצף ההתרחשויות, כולל שיחת טלפון של הנהג שביקש סיוע מהמשטרה״, ציין (כיכר FM)
חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים, הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', בשיעורו השבועי, שנמסר הערב (שלישי) בפתח תקווה ומועבר באתר 'כיכר השבת' • הנושא השבועי: "האם אתה מכיר טובה?" • צפו בשיעור בשידור חי (חרדים)
בתוכנית "כיכר FM" אלי גוטהלף מדבר עם מנכ"ל מד"א אלי בין על שתי זירות הדריסה הסמוכות בירושלים, הרגע שבו התקבלה ההחלטה לקבוע מוות למפגין שנדרס, ומה ידוע על מצב שאר הנפגעים? | וגם: האם ההפגנה מתפזרת או ממשיכה למרות התוצאה הקשה | האזינו (כיכר FM)
ביקור רב רושם ערך הגאון חכם ניסים בן שמעון במקווה הטהרה החדש ברובע ד' באשדוד, שם עמד מקרוב על ההידורים ההלכתיים • יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן הציג את מהפכת הכשרות והשבת בעיר • הגר"נ בן שמעון: "שירבו כמותך בישראל" (חרדים)
רגעים מרטיטים בניו יורק: חסיד אומות העולם, אחמד אל אחמד, שהכריע את המחבל בפיגוע בסידני ובכך מנע אסון כבד עוד יותר, הגיע היום (שלישי) לתפילה באוהל הקדוש של הרבי מליובאוויטש בבית העלמין "מונטיפיורי" ברובע קווינס שבניו יורק • ליוו אותו השליח הרב יהורם אולמן שאיבד את חתנו בטבח, והרב שלום דוכמן | צפו (חרדים)
מעמד מרטיט של תפילה, סליחות וחיזוק נערך אתמול בבית הכנסת "אביר יעקב" בבני ברק לרגל ימי השובבי"ם • הדיין המקובל הגאון רבי ציון בוארון הגיע במיוחד לעמוד בראש המעמד ולעורר את הלבבות לימי התיקון • המרא דאתרא הגר"א מועלם: "זמן של רחמים ועת רצון לישועה" | צפו (חרדים)
