כיכר השבת
קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

הראשל"צ הגר"ש עמאר השיא את נכדו, המונים השתתפו בשמחה | תיעוד

קהל מכובד ונעלה השתתף בשמחת נישואי נכדו של הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר | בין המשתתפים נצפו רבנים, ואורחים רמי מעלה שהגיעו לברך ולהתברך (חרדים)

1תגובות
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)
שמחת נישואי נכד הראשל"צ הגרש"מ עמאר (צילום: ש.פ.ה.)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (35%)

לא (65%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הרב עמאר גדול בתורה וגדול בענווה, מתרחק ממחלוקת ומדברי נאצה, אוהב כל יהודי באשר הוא, יברכהו ה' וירבה כמותו בישראל.
מאיר

עוד בחדשות חרדים

"נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו"

||
3

לפני האסון הנורא

||
4

כיכר FM | האזינו

||
13

האסון בהפגנה בירושלים

||
16

"כלל כיווני החקירה נבדקים"

||
27

האזינו | כיכר FM

||
13

"דמנו הותר" | האזינו

||
8

האזינו לריאיון החריף

||
10

כיכר FM

||
5

עִנְבֵי הַגֶּפֶן

|

גלריה עוצמתית

||
10

האזינו

||
10

שידור חי

|

דריסת המפגין החרדי | כיכר FM

||
18

בהשתדלות ראשי הישיבה 

||
4

לאחר ביקור חיזוק

|

הגיבור האוסטרלי

|

בהשתתפות המקובל

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר