קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה הראשל"צ הגר"ש עמאר השיא את נכדו, המונים השתתפו בשמחה | תיעוד קהל מכובד ונעלה השתתף בשמחת נישואי נכדו של הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר | בין המשתתפים נצפו רבנים, ואורחים רמי מעלה שהגיעו לברך ולהתברך (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:03