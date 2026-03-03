בעוד הדי הפיצוצים מאיראן מהדהדים ברחבי המזרח התיכון, הכתב הדיפלומטי עמיחי שטיין (i24news) מנתח את האסטרטגיה המורכבת שעומדת מאחורי המערכה הנוכחית. לדברי שטיין, הנשיא דונלד טראמפ מנהל כעת "ניסוי היסטורי" חסר תקדים: בניגוד למלחמות העבר בעיראק ובאפגניסטן שהותירו את ארה"ב בבוץ עמוק, הפעם המטרה אינה כיבוש קרקעי או החלפת שלטון באמצעות כוחות מיוחדים בארמון הנשיאות, אלא יצירת "תנאים סביבתיים" שיאפשרו לעם האיראני לבצע את המהפכה בעצמו. התוכנית האמריקנית, בתיאום הדוק עם ישראל, מתמקדת בהשמדה שיטתית של תשתיות, יכולות צבאיות ומנגנוני הדיכוי של המשטר, עד לנקודה שבה שלטון האייתוללות יוחלש מכדי לשרוד את הלחץ הפנימי.

מאחורי הקלעים, חושף שטיין תרגיל הטעיה מתוחכם שבוצע בתיאום מלא בין ירושלים לוושינגטון. בעוד שטראמפ פיזר הצהרות על רצונו במשא ומתן נוסף רק ימים ספורים לפני התקיפה, ואף בזמן שהנציגים האמריקנים בז'נבה החליפו בדיחות עם מקביליהם האיראנים, הפקודות המבצעיות כבר היו חתומות. האיראנים, מצדם, ניסו להגיב בתקיפת מתקני נפט ומטרות אזרחיות במדינות המפרץ כדי ללחוץ על ארה"ב לעצור, אך המהלך חזר אליהם כבומרנג; מדינות המפרץ נמצאות בהלם מוחלט מעוצמת האש ומהפגיעה במלונות ובמרכזים אזרחיים, וארגון ה-GCC אף שוקל כעת לראשונה נקיטת צעדים אקטיביים נגד טהרן.

בזירה הצפונית, שטיין מציין כי ישראל פועלת תחת "אור ירוק" מלא שניתן לראש הממשלה נתניהו כבר בפגישתו עם טראמפ במאר-א-לאגו בדצמבר האחרון. המסר האמריקני היה חד: אם הדיפלומטיה לא תניב פרי, לישראל יש יד חופשית ללכת על "המהלך הגדול" ולהכריע את חיזבאללה. למרות המחיר הכבד של אובדן חיילים אמריקנים במערכה, טראמפ נותר נחוש להגדיר מחדש את מדיניות "אמריקה תחילה" ככזו המחייבת את נטרול האיום האיראני. האם המשטר יקרוס בתוך שבוע? שטיין נזהר מנבואות, אך מדגיש כי המערכה הנוכחית היא הישורת האחרונה בדרך לשינוי פני המזרח התיכון.

צפו בריאיון המלא בראשית הכתבה!