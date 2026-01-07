כיכר השבת
לפני האסון הנורא

רחובות ירושלים הושחרו: זעקת גדולי ישראל לצד הרבבות נגד חוק הגיוס | תיעוד מסכם

אלפים רבים איש גדשו אמש את רחובות עיר הקודש ירושלים בעצרת ענק נגד חוק הגיוס • גדולי התורה וראשי הישיבות בזעקה מקירות הלב: "לא תהיה כל פשרה על נפשם של בחורי הישיבות" • המעמד המרומם נחתם בקבלת עול מלכות שמים מרטיטה והסתיים בדממה עם הישמע הבשורה הקשה על האסון הקשה בעיר • דוד ארזני מגיש תיעוד ענק ועוצמתי (חרדים)

4תגובות
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )

אלפים רבים גדשו אמש (שלישי) את רחובותיה המרכזיים של עיה"ק ירושלים – ירמיהו, צפניה ובר אילן, בראשות גדולי חכמי ומאורי התורה והחסידות, כדי להשמיע קול זעקה אדיר נגד חוק הגיוס המקודם והסכנה המרחפת מעל עולם הישיבות.

במהלך המעמד נשאו גדולי ישראל דברים גדולי ישראל, ובניהם: ראש הישיבה חכם משה צדקה שדיבר בתקיפות רבה נגד כוונת המדינה לגייס בני ישיבות ואמר בכאב: "לו היו מבינים את ערך התורה, היו מגייסים את כולם לבית המדרש – רק כך היו נמנעים כל האסונות המתרגשים עלינו".

הפוסק הגר"מ שטרנבוך נשא דברים חריפים נגד כל ויתור או פשרה בחוק הגיוס, כשאליו מצטרף בזעקה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבך שהתריע כנגד פשרות המובלות על ידי נציגים פוליטיים.

הגאון רבי יצחק רצאבי מגדולי הפוסקים של עדת תימן זעק מקירות לבו על הסכנה הרוחנית האורבת לבחורי עדות המזרח ועל החורבן שעלול להמיט החוק החדש. כלל הרבנים הביעו מחאה נמרצת על המצב שבו עשרות בחורי ישיבה "נמקים בכלא הצבאי" בשל דבקותם בלימוד.

שיאו המרטיט של המעמד נרשם לקראת סיומו, כאשר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ירד לפני התיבה לקבלת עול מלכות שמים, הקולות הרעידו את רחובות ירושלים והותירו רושם בל ימחה של אחדות ומסירות נפש.

אלא שהרוממות הרוחנית התחלפה באחת בתחושת אבל כבד. עם סיום התפילה, כאשר החלו להגיע הידיעות הראשונות על האסון הנורא שהתרחש בירושלים באותה שעה.

עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )
עצרת הרבבות בירושלים נגד גזירת הגיוס (צילום: דוד ארזני )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
שנזכה במהרה להתגלות כבוד ד' וילמדו תועים בינה ויתנו לך כתר מלוכה!!!
מרגש!
2
כל המזרח כולו בכף אחת, ועמל התורה ודקדוק ההלכה של מרן ר דוב מכריע את הכל.....
בוגר פוניבז'
ר' דב שקול כמו כל רב או אדמו''ר שהיה אמש בכנס, לא יותר.
זה העצרת האמיתית נגד הגיוס
1
צריכים לעשות חשבון נפש, מדוע בשני העצרות האחרונות נתקיים בנו בפעם השנית "יהרג..."
אליסף זהבי

עוד בחדשות חרדים

לפני האסון הנורא

||
4

כיכר FM | האזינו

||
13

האזינו | כיכר FM

||
13

"דמנו הותר" | האזינו

||
8

האזינו לריאיון החריף

||
10

האזינו

||
10

שידור חי

|

בהשתדלות ראשי הישיבה 

||
4

לאחר ביקור חיזוק

|

הגיבור האוסטרלי

|

בהשתתפות המקובל

||
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר