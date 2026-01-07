אלפים רבים גדשו אמש (שלישי) את רחובותיה המרכזיים של עיה"ק ירושלים – ירמיהו, צפניה ובר אילן, בראשות גדולי חכמי ומאורי התורה והחסידות, כדי להשמיע קול זעקה אדיר נגד חוק הגיוס המקודם והסכנה המרחפת מעל עולם הישיבות.

במהלך המעמד נשאו גדולי ישראל דברים גדולי ישראל, ובניהם: ראש הישיבה חכם משה צדקה שדיבר בתקיפות רבה נגד כוונת המדינה לגייס בני ישיבות ואמר בכאב: "לו היו מבינים את ערך התורה, היו מגייסים את כולם לבית המדרש – רק כך היו נמנעים כל האסונות המתרגשים עלינו".

הפוסק הגר"מ שטרנבוך נשא דברים חריפים נגד כל ויתור או פשרה בחוק הגיוס, כשאליו מצטרף בזעקה מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבך שהתריע כנגד פשרות המובלות על ידי נציגים פוליטיים.

הגאון רבי יצחק רצאבי מגדולי הפוסקים של עדת תימן זעק מקירות לבו על הסכנה הרוחנית האורבת לבחורי עדות המזרח ועל החורבן שעלול להמיט החוק החדש. כלל הרבנים הביעו מחאה נמרצת על המצב שבו עשרות בחורי ישיבה "נמקים בכלא הצבאי" בשל דבקותם בלימוד.

שיאו המרטיט של המעמד נרשם לקראת סיומו, כאשר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר ירד לפני התיבה לקבלת עול מלכות שמים, הקולות הרעידו את רחובות ירושלים והותירו רושם בל ימחה של אחדות ומסירות נפש.

אלא שהרוממות הרוחנית התחלפה באחת בתחושת אבל כבד. עם סיום התפילה, כאשר החלו להגיע הידיעות הראשונות על האסון הנורא שהתרחש בירושלים באותה שעה.