חיסול עשרות מחבלים והשמדת מנהרות | תיעודים חדשים של הלחימה בעזה

לוחמי חטיבה 7 השלימו שלושה חודשי פעילות במרחב רפיח | תיעודים מהשמדת תוואי תת-קרקעי וטיהור מרחב הקו הצהוב (צבא וביטחון)

השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח
השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח| צילום: צילום: דובר צה"ל
השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת (143) השלימו את פעילותם במרחב רפיח לטיהור מרחב הקו הצהוב, לאחר כשלושה חודשים של פעילות רציפה בשטח הרצועה.

במהלך פעילותם, הכוחות בשיתוף עם לוחמי יחידת יהל"ם, חיסלו עשרות מחבלים אשר שהו בתוואים התת-קרקעיים במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור, בהן תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר, בו נמצאו חדרי שהיה ואמצעי לחימה.

פעילות כוחות חטיבה 7 במרחב רפיח
פעילות כוחות חטיבה 7 במרחב רפיח| צילום: צילום: דובר צה"ל
פעילות כוחות חטיבה 7 במרחב רפיח (צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, הכוחות השמידו את אחד מפירי התוואי בו נפל לוחם צמ״ה במילואים באוגדת , רס״ר (מיל') אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל בתאריך ה-28 באוקטובר 2025.

מדובר נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב ולהסרת כל איום מיידי".

חטיבה 7 ברפיח (צילום: דובר צה"ל)
