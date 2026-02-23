השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח - צילום: דובר צה"ל השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:06 השמדת התוואי התת-קרקעי במרחב רפיח ( צילום: דובר צה"ל )

כוחות חטיבה 7 בפיקוד אוגדת עזה (143) השלימו את פעילותם במרחב רפיח לטיהור מרחב הקו הצהוב, לאחר כשלושה חודשים של פעילות רציפה בשטח הרצועה.

במהלך פעילותם, הכוחות בשיתוף עם לוחמי יחידת יהל"ם, חיסלו עשרות מחבלים אשר שהו בתוואים התת-קרקעיים במרחב והשמידו מאות תשתיות טרור, בהן תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר, בו נמצאו חדרי שהיה ואמצעי לחימה.

פעילות כוחות חטיבה 7 במרחב רפיח | צילום: צילום: דובר צה"ל

בנוסף, הכוחות השמידו את אחד מפירי התוואי בו נפל לוחם צמ״ה במילואים באוגדת עזה, רס״ר (מיל') אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל בתאריך ה-28 באוקטובר 2025. חרדה במדינת האי: צוללת תקיפה אמריקאית עלתה על פני המים כיכר השבת | 22.02.26 מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב ולהסרת כל איום מיידי".

חטיבה 7 ברפיח ( צילום: דובר צה"ל )

