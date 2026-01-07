כיכר השבת
עצה להתמודדות בדורנו

הגר"ש שטיינמן לילדי אלעד; תתרחקו מכל מי שאינו שייך לתורה - הוא נראה 'עשיו'

תלמידי כיתות ז' מתלמוד תורה באלעד, עלו למעונם של גדולי ישראל למבחן מקיף על החומר הנלמד • הגר"ש שטיינמן העניק לילדים טיפ לחיים • הגר"מ בן שמעון התבטא: "אני רואה כאן את גדולי הדור הבא" (חרדים)

תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)

רגעי הוד והתעלות נרשמו השבוע במעונם של גדולי ישראל, בעת שקיבלו למבחן את תלמידי כיתות ז' מתלמוד התורה הספרדי המפואר "פרי תואר" שבעיר אלעד. התלמידים, שהגיעו לאחר עמל רב וחזרות מאומצות על תלמודם, זכו להתקבל בחביבות יוצאת דופן ולשמוע דברי הדרכה וחיזוק.

בתחנתם הראשונה התקבלו התלמידים במעונו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק. הגר"מ בחן את התלמידים לעומק על הגדרות הסוגיות, והתפעל מרמת הידיעות: "אני רואה על העיניים שלכם שיש כאן הרבה גדולי דור".

בדבריו הרחיב בחשיבות ההתמדה וההתבדלות מן הרחוב, וציין כי ההבנה בלימוד מגיעה רק מכוח התפילה. הוא סיפר לתלמידים על המהר"ם שיק, תלמידו של ה'חתם סופר', שתשובותיו העמוקות והייחודיות נבעו מתפילה מתמדת מעומק הלב על הצלחתו בתורה.

בסיום המבחן פצח הגר"מ בשירה נלהבת של "אשרי מי שעמלו בתורה", ביקש מהתלמידים לקום ולרקוד עמו ואמר: "אתם צריכים להיות מאושרים. אתם הנחמה האמיתית אל מול כל אלה שרוצים לעקור את התורה, כאשר יענו אותו כן ירבה".

גם חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, בחן את התלמידים בעומק הסוגיות ופצח עמם בשירת "יהא רעוא קדמך". הגר"ש העניק לתלמידים "עצה לחיים" להתמודדות עם ניסיונות הדור, בהסבירו את תפילת יעקב אבינו "הצילני נא מיד אחי ומיד עשיו": יש להתרחק מכל מי שאינו שייך לתורה בבירור – גם אם הוא נראה קרוב כ"אחי" ובוודאי אם הוא נראה כ"עשיו".

במסגרת המסע המרומם, פקדו התלמידים גם את מעונם של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת נאות יוסף. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת "רבנו חיים עוזר". הגאון רבי יחיאל צארום גאב"ד חניכי הישיבות.

התלמידים שבו לאלעד כשהם מלאים במטען רוחני אדיר, לאחר שזכו לקבל את ברכתם והדרכתם של מאורי הדור, המהווים עבורם מגדלור של תורה ועמל.

תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
תלמידי "פרי תואר" בבתיהם של גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

עצה להתמודדות בדורנו

|

דריסתו של יוסף אייזנטל ז"ל

||
14

יוסף איננו | שידור חי

||
24

"שכל החסדים יהיו לזכותו"

|

היסטוריה ואקטואליה

||
1

שמונים סיומים בערב אחד

|

דריסת הנער החרדי

||
59

הלווית הנער שנדרס ב-13:00

||
27

"נסיבות האסון הטרגי יתוחקרו"

||
14

לפני האסון הנורא

||
6

כיכר FM | האזינו

||
22

האסון בהפגנה בירושלים

||
20

"כלל כיווני החקירה נבדקים"

||
30
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר