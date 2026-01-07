רגעי הוד והתעלות נרשמו השבוע במעונם של גדולי ישראל, בעת שקיבלו למבחן את תלמידי כיתות ז' מתלמוד התורה הספרדי המפואר "פרי תואר" שבעיר אלעד. התלמידים, שהגיעו לאחר עמל רב וחזרות מאומצות על תלמודם, זכו להתקבל בחביבות יוצאת דופן ולשמוע דברי הדרכה וחיזוק.

בתחנתם הראשונה התקבלו התלמידים במעונו של הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק. הגר"מ בחן את התלמידים לעומק על הגדרות הסוגיות, והתפעל מרמת הידיעות: "אני רואה על העיניים שלכם שיש כאן הרבה גדולי דור".

בדבריו הרחיב בחשיבות ההתמדה וההתבדלות מן הרחוב, וציין כי ההבנה בלימוד מגיעה רק מכוח התפילה. הוא סיפר לתלמידים על המהר"ם שיק, תלמידו של ה'חתם סופר', שתשובותיו העמוקות והייחודיות נבעו מתפילה מתמדת מעומק הלב על הצלחתו בתורה.

בסיום המבחן פצח הגר"מ בשירה נלהבת של "אשרי מי שעמלו בתורה", ביקש מהתלמידים לקום ולרקוד עמו ואמר: "אתם צריכים להיות מאושרים. אתם הנחמה האמיתית אל מול כל אלה שרוצים לעקור את התורה, כאשר יענו אותו כן ירבה".

גם חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, בחן את התלמידים בעומק הסוגיות ופצח עמם בשירת "יהא רעוא קדמך". הגר"ש העניק לתלמידים "עצה לחיים" להתמודדות עם ניסיונות הדור, בהסבירו את תפילת יעקב אבינו "הצילני נא מיד אחי ומיד עשיו": יש להתרחק מכל מי שאינו שייך לתורה בבירור – גם אם הוא נראה קרוב כ"אחי" ובוודאי אם הוא נראה כ"עשיו".

במסגרת המסע המרומם, פקדו התלמידים גם את מעונם של הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת נאות יוסף. הגאון רבי מנחם צבי ברלין, ראש ישיבת "רבנו חיים עוזר". הגאון רבי יחיאל צארום גאב"ד חניכי הישיבות.

התלמידים שבו לאלעד כשהם מלאים במטען רוחני אדיר, לאחר שזכו לקבל את ברכתם והדרכתם של מאורי הדור, המהווים עבורם מגדלור של תורה ועמל.