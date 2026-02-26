כיכר השבת
לא נותר חייב: שמחת נישואי נכדת הגר"מ מאזוז זצ"ל והסיפור המפעים שנחשף

קהל רב, רבנים ואישי ציבור השתתפו אמש בשמחת הנישואין לנכדת ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל בת לחתנו הגר"מ דיעי מחשובי הרמי"ם בישיבת 'כסא רחמים' ורב קהילת 'תורת חסד' באלעד | ראש הישיבה הגר"צ מאזוז כובד בסידור חופה וקידושין, וחבר המועצת הגר"ש מחפוד לשמש כעד | וגם: מאחורי הקלעים של השידוך שכונה "השידוך המדובר ב'כסא רחמים'" | תיעוד (חרדים)

שמחת נישואי נכדת הגר"מ מאזוז (צילום: עדי אברהם)

אמש (ד') התקיימה שמחת ה המרוממת לנכדת ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל. הכלה היא בתו של חתנו, הגאון הרב מיכאל דיעי, מרבני הישיבה ורב קהילת 'תורת חסד' באלעד, שנישאה לבחיר תלמידי הישיבה, החתן איתן יעיש.

בסידור חופה וקידושין כובד דודה של הכלה, ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז. בעדים כובדו חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד 'יורה דעה' הגאון רבי שלמה מחפוד, והדיין הגאון הרב משה פרץ. בקריאת הכתובה כובד רבה של אלעד, הגאון הרב מרדכי מלכא.

בשמחה השתתפו שורה ארוכה של מרנן ורבנן, וביניהם: חבר ביה"ד הגדול הגר"ד ברדוגו, ראב"ד 'כסא רחמים' הגר"ד עידאן, ראש בית ההוראה 'מים טהורים' הגרא"ב מאדאר, ראש ישיבת 'מאור יוסף' הגר"ל כהן, רבה של הרצליה פיתוח הגר"ל ישי, וראש ישיבת 'ארים נסי' הגר"א עמרוצי. כן השתתפו אישי ציבור, ובראשם ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול.

מאחורי הקלעים של "השידוך המדובר בכסא רחמים", נחשפו סיפורי השגחה פרטית מפתיעים. השידוך, שנערך ע"י הגר"צ מאזוז עבור החתן שהיה מהמבוגרים בישיבה, נקשר בברכתו הישירה של הסבא הגדול, הגר"מ מאזוז זצ"ל, זמן קצר קודם פטירתו.

ל"כיכר השבת" נודע כי מילים וברכות ששיגר הגר"מ מאזוז במפתיע לנכדתו הכלה וכן לחתן בנפרד – דברים שנשמעו עמומים באותה עת קודם הסתלקותו, התבררו כמדויקים להפליא למפרע. יתרה מזאת, נודעה הוראה מפתיעה שחזרה על עצמה אותה העביר ראש הישיבה לנכדתו בעת שעלתה להתייעץ עמו בחודש אדר האחרון לחייו, בעודו מאושפז בבית הרפואה, הוראה שהובילה למעשה לשידוך הנוכחי.

סיפור נוסף שמעורר התפעלות בקרב הבחורים נוגע למיזם מיוחד להמשכת מורשתו התורנית של הגר"מ זצ"ל. הכלה סייעה רבות בהקמת המיזם כתוספת למסגרת הלימוד בישיבה, ורק לאחר סגירת התנאים התברר כי מי שהיה מגדולי המעוררים והדוחפים של המיזם בקרב הבחורים, היה לא אחר מאשר החתן המיועד.

"רואים בחוש שגם לאחר פטירתו, ראש הישיבה זצ"ל לא נותר חייב למי שסייע למפעליו התורניים", סיכמו חבריו של החתן בישיבה בהתרגשות.

