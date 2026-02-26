המדרש מגלה סוד מפתיע: "כל המועדים עתידים להתבטל חוץ מפורים". גם כשמשיח יבוא וכל החגים יתבטלו בתוך השמחה הגדולה והגילוי העצום של הגאולה - פורים ישאר בעוצמתו המלאה.

מה סודו של היום הזה, שמבחוץ נראה כיום של שובבות וליצנות?

הרב אשר פרקש מגלה את הסוד הנפלא הטמון בפסוק בשיר השירים - "אם לא תדעי לך היפה בנשים" - ומגלה כיצד דווקא מתוך החושך והגלות מתגלה הכוח הנסתר העמוק ביותר של הנשמה היהודית.

בשיעור נלמד מה הקשר המסתורי בין פורים ויום הכיפורים, מדוע "ארור המן" ו"ברוך מרדכי" הם בגימטריה שווה, וכיצד מצוות "עד דלא ידע" היא למעשה הדרך לגלות את הכוח האינסופי שבנשמה - כוח שגם לעתיד לבוא, בימות המשיח, ישאר בעוצמתו המלאה.

שיעור שיגלה לכם את העומק והאוצרות של פורים מחדש.