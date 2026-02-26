שושן פורים: ארבע שנים להסתלקות מרן: משלוח מנות של געגוע

הספר הראשון, "שלישי באשמורת", נכתב לבקשת הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה. תחילתו באשמורת הבוקר של יום שלישי, אז הייתה הרבנית יוצאת מעזרת הנשים בבית הכנסת 'לדרמן' ומספרת לסובבות אותה סיפורי חיזוק על צניעות, יראת שמים, כוחה של תפילה וגדלות לימוד התורה, סיפורים שהתרחשו באמת.

על פי בקשתה, העלתה את הדברים על הכתב הגב' ר. אטיאס. הספר נכתב בגוף ראשון, בשפתה של הרבנית ממש, מתוך רצון לשמר את הקול הפשוט והאמיתי של הבית.

כאשר החומר היה מוכן לדפוס, עמדה הרבנית לכתוב עבורו מכתב ברכה, אך נלקחה לבית עולמה בטרם עת.

מרן אמר על הספר: "הסיפורים כאן נכונים ויכולים להביא ליד יראת שמים." הספר ראה אור לאחר פטירתה והפך לרב-מכר שנחטף מהמדפים.

עכשיו במהדורה חדשה ורחבה ומורחבת וכוללת סגולות שהעבירה הרבנית ע''ה.

“קולי באשמורת” - עשור אחרי

כעשור לאחר מכן נכתב הספר השני, "קולי באשמורת", ובו סיפורים על בית הרב, האווירה, ההנהגה וההווי של אותם ימים.

הספר נשלח עם בנו של מרן אל אביו בערב שושן פורים. מרן קיבל את הספר ואמר: ''הספר הזה יפה מאוד''

ולמחרת בשושן פורים הסתלק מן העולם.

כך קיבל הספר משמעות נוספת: לא רק תיעוד של בית גדול בישראל, אלא ממש מסר שממשיך להדהד.

הספר משרטט דרך של קרבת אלוקים וכוחה של תפילה, על פי בקשת מרן זצוק''ל נלקחה הקדמת הספר מספרו העוסק בחשיבות התפילה כיסוד מרכזי בעבודת ה'.

