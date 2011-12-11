בשושן פורים הקרוב יציינו ארבע שנים להסתלקותו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי זצוק"ל | יום של שמחה, שנושא עמו גם זיכרון חי לבית הגדול ברחוב רשב"ם, בית של תורה, תפילה ופשטות שאין לה תחליף | דווקא סביב שושן פורים, מקבלים שני הספרים "שלישי באשמורת" ו"קולי באשמורת" משמעות מיוחדת - כשני משלוחי מנות חווייתי מבית הרב והרבנית (חרדים)
יותר מעשור חלף מאז שהסתלקה בפתאומיות הרבנית בת שבע קניבסקי ע"ה, ורבבות נשים מתרפקות על זיכרונה בגעגוע. אולי זו לאינספור פניות בחיפוש אחר הספר 'שלישי באשמורת' – שכל כולו סיפורים ודברי חיזוק מהרבנית ע"ה, כפי שסופרו למחברת הספר הגב' אטיאס (חרדים)
בחלוף כחודשיים ימים מיום פטירתה, י"ז בתשרי ה'תשע"ב, יוצא לאור ספר ראשון מסוגו אשר הרבנית בת-שבע קנייבסקי ע"ה הייתה שותפה ליצירתו. דפי הספר "שלישי באשמורת" נמסרו לידי בנה יבדלחט”א הג"ר יצחק-שאול קנייבסקי שליט”א אשר מסרם לאביו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א. לאחר-מכן אמר כי אביו הגאון רבי חיים שליט”א, קרא את הספר, נהנה ואמר: "הסיפורים כאן נכונים ויכולים להביא לידי יראת שמים"