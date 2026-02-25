כיכר השבת
למבורגיני ושלג: דריפטים וסקי בלב העיר | ראש ממשלת הודו בישראל • צפו

ביקור היסטורי של רה"מ הודו בישראל • נאום טראמפ והערכה בישראל כי תקיפה באיראן בלתי נמנעת • יציאת משלחת איראן לשיחות גרעין בז'נבה • צה"ל משמיד תשתיות טרור בדרום לבנון • אישור חוק הכותל בקריאה טרומית בכנסת • ביקור נשיא המדינה באתיופיה • אוסטרליה ממליצה לאזרחיה לעזוב את האזור • חשד למתקפת סייבר איראנית ב"כללית" והעברת מחלקות בתי חולים לתת-קרקע | צפו היום בכיכר

6תגובות

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    0 תגובות

    4
    רואים שהצילום לא היה באולפן
    נתנאל
    3
    לא היה שום כותרת או תמונה או סרטון והיה מאוד קצר אבל יפה
    vghkbhvfk
    2
    כתוב בכותרת למבורגיני ושלג: דריפטים וסקי בלב העיר לא שמו את זה
    אלעזר
    נכנסתי רק בשביל הלמבורג׳יני
    הנוסע המתמיד
    אחרי התחזית בנוהל רוצים לשמור אותנו במתח
    בסוף אחרי התחזית

