"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום • צפו
למבורגיני ושלג: דריפטים וסקי בלב העיר | ראש ממשלת הודו בישראל • צפו
ביקור היסטורי של רה"מ הודו בישראל • נאום טראמפ והערכה בישראל כי תקיפה באיראן בלתי נמנעת • יציאת משלחת איראן לשיחות גרעין בז'נבה • צה"ל משמיד תשתיות טרור בדרום לבנון • אישור חוק הכותל בקריאה טרומית בכנסת • ביקור נשיא המדינה באתיופיה • אוסטרליה ממליצה לאזרחיה לעזוב את האזור • חשד למתקפת סייבר איראנית ב"כללית" והעברת מחלקות בתי חולים לתת-קרקע | צפו היום בכיכר
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
