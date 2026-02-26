קיבלת החלטה חשובה בחיים – ועדיין הספק לא עוזב אותך?

זו לא חולשה. זה לא סימן שטעית. יש לזה שם עתיק שהתורה מכירה כבר אלפי שנים – עמלק. והוא תמיד מגיע בדרך, בדיוק כשאתה מתקדם.

בשיעור לקראת שבת זכור וחג הפורים הרב יואב אקריש צולל אל תוך הפסיכולוגיה של קבלת ההחלטות, ומגלה איך להשתיק את הקולות המחלישים שעוצרים אותנו מלהתקדם ולהצליח.

מה נלמד בשיעור?

למה חוסר ודאות מופיע דווקא אחרי שעשינו את הצעד הנכון, ואיך מזהים את ה"עמלק" הפנימי שתוקע אותנו "בדרך".

למה ההיגיון גרם לשאול המלך לאבד את המלוכה, ואיך דוד המלך לימד לפעול "למעלה מטעם ודעת".

מה מסתתר מאחורי הפעולה הפיזית של הרמת הידיים מעל הראש במלחמה מול הספקות.

עד דלא ידע: הקשר המפתיע לפורים, ואיך התמסרות מוחלטת להחלטה סוללת לנו את הדרך להצלחה.

וגם – סיפור אמיתי ומדהים: הפרופסור מנאס"א שלמד בשדה תעופה בשתיים בלילה, כשהוא רעב, מה זה באמת אומר להיות יהודי.