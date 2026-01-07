כיכר השבת
ירו על הכוחות

בתגובה להפרה חמורה: צה"ל תקף מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס

מחבלי חמאס ירו למרחב בו כוחות צה"ל פועלים בצפון רצועת עזה | צה"ל ושב"כ תקפו בתגובה מחבל בכיר מארגון הטרור (בטחוני)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

מוקדם יותר היום (רביעי), מחבלים מארגון הטרור חמאס ירו למרחב בו כוחות פועלים בצפון רצועת .

דובר צה"ל הודיע כי ירי זה מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש.

בתגובה, צה"ל ושב"כ תקפו מחבל בכיר מ שקידם מתווי טרור נגד הכוחות בצפון רצועת עזה.

במקביל להפרה ולתקיפות צה"ל, במערכת הביטחון ממתינים לאישור הדרג המדיני לפתיחת מעבר רפיח שבדרום רצועת עזה, במסגרת ההסכם שנחתם עם חמאס בתיווך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הבוקר חידשו מחבלי חמאס את החיפושים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי. החיפושים התקיימו באזור שכונת זייתון שבצפון הרצועה, סמוך לקו הצהוב, בקרבת הגבול, לעיניהם של חיילי צה"ל המוצבים שם. ברצועת עזה דיווחו הערב כי "החיפושים התסיימו להיום - ללא תוצאות".

1
שחייבים לעשות הדברה לא הורגים מקק אחד ומספרים לכולם והולכים לישון דחוף הדברה טוטלית
בן

