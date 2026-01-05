בטווח הזמן המיידי מחבל חמאס תכנן לפגוע בחיילי צה"ל בתוך רצועת עזה - וחוסל | צפו בתיעוד צה"ל מדווח כעת כי הוא תקף היום, מחבל מארגון הטרור חמאס שתכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי | צפו בתיעוד מרגע החיסול של המחבל (צבא וביטחון)

בס בני סולומון כיכר השבת | 17:57