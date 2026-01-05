כיכר השבת
מחבל חמאס תכנן לפגוע בחיילי צה"ל בתוך רצועת עזה - וחוסל | צפו בתיעוד

צה"ל מדווח כעת כי הוא תקף היום, מחבל מארגון הטרור חמאס שתכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי | צפו בתיעוד מרגע החיסול של המחבל (צבא וביטחון)

תיעוד מהחיסול (צילום: דובר צה"ל )

תקף לפני שעה קלה (שני) מחבל מ אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום בטווח הזמן המיידי.

המחבל השייך לארגון הטרור הרצחני חמאס, היווה איום ממשי על כוחות צה"ל ולכן הותקף בתקיפה מדויקת.

על פי דובר צה"ל, טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים לרבות שימוש בחימוש מדויק תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.

