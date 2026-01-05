תיעוד מהחיסול (צילום: דובר צה"ל )
צה"ל תקף לפני שעה קלה (שני) מחבל מארגון הטרור חמאס אשר תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה בטווח הזמן המיידי.
המחבל השייך לארגון הטרור הרצחני חמאס, היווה איום ממשי על כוחות צה"ל ולכן הותקף בתקיפה מדויקת.
על פי דובר צה"ל, טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים לרבות שימוש בחימוש מדויק תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף
"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.
