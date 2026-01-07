בדרך לגביע הכסף: מהפכת המשניות כובשת את רמת בית שמש ג'

התרגשות עצומה שררה השבוע ברמת בית שמש ג', עת התכנסו שמונים ילדי חמד, מבחירי ה'מתמידים' של קהילת 'מבקשי השם', למעמד סיום רב רושם. הילדים, המשתתפים בקביעות בחבורת המשניות 'מבקשי תורה', חגגו את סיום סדר זרעים – התחנה הראשונה במסעם לעבר סיום ש"ס משניות כולו.

הילדים, הלומדים במסירות בשיעורו של הרב בורנשטיין, הפגינו לאורך חודשי הלימוד התמדה יוצאת דופן ובקיאות מרשימה, כשהם קובעים עתים לתורה מדי יום ביומו בהתמדה מיוחדת.

את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו הרב שמואל הלפרין, יוזם ומחולל פרויקט "ש"ס יומי במשניות". הרב הלפרין נשא דברים נלהבים בפני הילדים והוריהם. בדבריו עמד על העוז והתעצומות שמעניק לימוד המשניות לנפש הילד ועל הכוח של עקביות בלימוד.

הרב הלפרין ציין בסיפוק רב כי הילדים ניצבים כעת בפתח סדר מועד, וכי היעד הסופי קרוב מתמיד. "לראות שמונים ילדים שחיים ונושמים משניות זהו הניצחון האמיתי של עולם התורה", אמר.

במהלך המסיבה המפוארת, שנערכה סביב שולחנות ערוכים בכל טוב, הוכרז על המריץ המיוחד למסיימי הש"ס כולו: כל ילד שיזכה לסיים את שישה סדרי משנה יקבל גביע כסף מהודר לקידוש, יחד עם תעודת הערכה יוקרתית ומלגות נכבדות, כאות הוקרה על עמלם הכביר.

הורי הילדים והנהלת הקהילה הודו לרב הלפרין על ההשקעה העצומה, וציינו כי חבורת 'מבקשי תורה' הפכה לשם דבר בשכונה, כשהיא מעלה את רף ההתמדה ויוצקת תוכן רוחני עמוק בשעות הפנאי של ילדי החמד.