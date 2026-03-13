כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: דווקא מהמקום הכי נמוך ויצרי | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': הכיור שבמשכן לא נעשה מזהב או מכסף, אלא ממראות מנחושת - החפצים האישיים של נשות ישראל. מוצרי יופי קטנים, שנראים לכאורה רחוקים מעולם הקדושה. דווקא מהם נוצר הכלי שבו רחצו הכוהנים את ידיהם ורגליהם בטרם עבודתם | המסר דק ועמוק: הקב״ה אינו מבקש מן האדם לברוח מן החומר, אלא להביא לפניו גם את היצרים, ההרגלים והפינות האישיות ביותר. כשגם הם נרתמים לעבודת ה׳ - כך נולדת הטהרה וככה נסללת הדרך לעבודת הבורא  (יהדות)

כיכר השבת
כיכר השבת
