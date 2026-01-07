כיכר השבת
חרפה בכלא הצבאי: בחורי ישיבות שנעצרו לא קיבלו שלושה ימים אוכל כשר למהדרין

בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית"

משריקי בביקור אתמול בכלא 10

חבר הכנסת יונתן משריקי שיגר היום (רביעי) מכתב לשר הביטחון , ובו תיאור של ליקויים חמורים לכאורה באספקת המזון לעצורים חרדים ב.

משריקי כתב את המכתב לאחר ביקור בבסיס אתמול, במהלכו נפגש עם שלושה בחורי ישיבות שנעצרו על רקע סוגיית אי-הסדרת מעמד בני הישיבות. במהלך הביקור, העלו העצורים טענות קשות על היעדר הנגשה סדירה של מזון כשר למהדרין.

לפי עדות העצורים: במשך שלושה ימים רצופים לא הובא להם מזון כשר למהדרין. העצורים, המקיימים אורח חיים חרדי, ביקשו את המזון מפורשות. היעדר ההנגשה יצר מצב שבו העצורים נותרו לעיתים ללא מענה תזונתי בסיסי.

ח"כ משריקי הדגיש בפנייתו כי מדובר במצב שאינו מתקבל על הדעת ומהווה פגיעה בזכויותיהם של העצורים. הוא ציין כי הזכות למזון היא זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המבטיח הגנה על חייו וכבודו של כל אדם. כמו כן, הזכיר משריקי את פסיקת בג"ץ שקבעה כי על המדינה מוטלת החובה להחזיק עצורים בתנאים הולמים, כולל אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם וכבודם.

בסיכום מכתבו, ביקש ח"כ משריקי משר הביטחון להתערב באופן מיידי. הדרישות שהועלו הן: עריכת בירור מעמיק של הטענות שעלו במהלך הביקור. עמידה על הנהלים בבסיס הכליאה בנוגע להנגשת מזון כשר למהדרין ושמירה על הלכות הכשרות. קבלת פירוט על ממצאי הבדיקה ועל הצעדים המתקנים שיינקטו בעקבותיה.

6
אויייייייייייייייייייי מרתיח
דן
5
ולהשתמט מגיוס זו התנהגות למהדרין? - על אוכל מהודר אתם בוכים? אימהות לא ישנות בנחת ודואגים לילד שבחזית. ואתם דואגים לפינוקים שלהם בכלא? שיתגייסו כמו כל בני התורה האחרים ולא יצטרכו לחלל שם שמיים במעצר שלהם. עולם הפוך ראיתי.
רננה אמא לחיילים
4
חזרתי בתשובה במיסיון חיל האויר ...אכלתי כשנה וחצי לחם וגבינה לבנה...סירים בטייסות טריפה ...יש מקלחת משותפת לנשים וגברים
בוקר טוב
זה שיש בצבא דברים מעוותים הטעונים תיקון, לא מתיר לך להוציא לעז על הצבא ולא מתיר לאף אחד להשתמט מגיוס שהוא מצווה המוטלת על כולם. כל חרדי יוכל למצוא לו את המסגרת ההולמת לו. אז תפסיק לבלבל את המח ותמשיך לעשות תשובה על הלעז שהוצאת בחינם.
המתקן
3
אוייייייי, נו אשריכם תראו לכולם שאתם בחורי ישיבות אמיתיים
רפי פישר
2
לא תמכתם בשר הביטחון הלאומי שהספיק לספק פיתות טריות לאסירים?
יואש
1
בחטיבת חשמונאים יש אוכל למהדרין, שיתגייסו לשם
באמת קשה, יש פתרון

