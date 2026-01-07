חבר הכנסת יונתן משריקי שיגר היום (רביעי) מכתב לשר הביטחון ישראל כ"ץ, ובו תיאור של ליקויים חמורים לכאורה באספקת המזון לעצורים חרדים בכלא 10.

משריקי כתב את המכתב לאחר ביקור בבסיס אתמול, במהלכו נפגש עם שלושה בחורי ישיבות שנעצרו על רקע סוגיית אי-הסדרת מעמד בני הישיבות. במהלך הביקור, העלו העצורים טענות קשות על היעדר הנגשה סדירה של מזון כשר למהדרין.

לפי עדות העצורים: במשך שלושה ימים רצופים לא הובא להם מזון כשר למהדרין. העצורים, המקיימים אורח חיים חרדי, ביקשו את המזון מפורשות. היעדר ההנגשה יצר מצב שבו העצורים נותרו לעיתים ללא מענה תזונתי בסיסי.

ח"כ משריקי הדגיש בפנייתו כי מדובר במצב שאינו מתקבל על הדעת ומהווה פגיעה בזכויותיהם של העצורים. הוא ציין כי הזכות למזון היא זכות יסוד המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, המבטיח הגנה על חייו וכבודו של כל אדם. כמו כן, הזכיר משריקי את פסיקת בג"ץ שקבעה כי על המדינה מוטלת החובה להחזיק עצורים בתנאים הולמים, כולל אספקת מזון בכמות ובהרכב המתאימים לשמירה על בריאותם וכבודם.

בסיכום מכתבו, ביקש ח"כ משריקי משר הביטחון להתערב באופן מיידי. הדרישות שהועלו הן: עריכת בירור מעמיק של הטענות שעלו במהלך הביקור. עמידה על הנהלים בבסיס הכליאה בנוגע להנגשת מזון כשר למהדרין ושמירה על הלכות הכשרות. קבלת פירוט על ממצאי הבדיקה ועל הצעדים המתקנים שיינקטו בעקבותיה.