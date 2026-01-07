אירע שהגר"מ אליהו זצ"ל, שכיהן כראשון לציון והרב הראשי לישראל הגיע לביקור רשמי בוונצואלה. בפגישה עם נשיא המדינה, הרב העניק לנשיא את ספר "פרקי אבות" במתנה.

במהלך השיחה, הנשיא הדליק סיגר והניח את המאפרה על הספר. הרב אליהו הוריד בעדינות את המאפרה. הנשיא החזיר אותה. הרב הוריד שוב.

לבקשת הרב, שגריר ישראל סירב להעיר לנשיא, והרב לא ויתר - ספר קדוש אינו מקום למאפרה. בפעם השלישית, הרב הוריד את המאפרה בתקיפות.

הנשיא שאל מה קורה, והסבירו לו את חשיבות כבוד הספר הקדוש. הנשיא התרשם עמוקות עד כדי כך שכשהם נותרו לבד, הוא כרע ברך לפני הרב וביקש ברכה.

הרב אמר: "אברך אותך אם תעזור למדינת ישראל".

הנשיא ענה: "אני יכול למכור למדינת ישראל כמויות גדולות של דלק במחיר מוזל".

הרב בירך אותו, והברכה התקיימה - גם הנשיא וגם המדינה כולה נהנו מהעסקה.

הסיפור מופיע בספר "גדולת מרדכי" (עמוד 310) בהספד הרב יונה מצגר על הרב מרדכי אליהו זצ"ל.

המפגש השני: הרב עמאר ומדורו - "סבא רבא שלי היה יהודי"

כ-30 שנה אחר כך, בסוף 2018, ביקר בוונצואלה הגרש"מ עמאר, הראשון לציון לשעבר ורבה של ירושלים. הפעם עם נשיא אחר לחלוטין - ניקולס מדורו, אויב ישראל שניתק יחסים דיפלומטיים ב-2009.

מדורו הפתיע והצהיר: "סבי וסבתי היו יהודים, הם התנצרו בוונצואלה".

הרב עמאר סיפר: "הוא קיבל אותנו בהתלהבות רבה. הופתעתי מאוד".

ומדורו צייץ: "היה לי מפגש מהנה עם הרב שלמה משה עמאר שליט"א, שהעניק לי את ברכתו".