כיכר השבת
הצצה מיוחדת

ללא פיטם: כך בחר רבי יגאל כהן את אתרוגיו לקראת חג הסוכות

"ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)

הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי יגאל כהן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

הצצה מיוחדת

|

השופר והריקוד

||
2
ש

בימים הכי לחוצים

נחמן שטרנהרץ|מקודם

התיעוד שיכניס אותכם לאווירה

|

תלמיד חכם, ברגע!

|

תיעוד מהרגעים הקשים

||
15
ש

חמירא סכנתא

אסף מגידו|מקודם

טור זעקה

||
2

48 שעות לפני

|

צפו בתיעוד

|

עדויות מבית הכנסת

||
1

נחלץ על ידי כוחות משטרה

||
14

6 מקרים מאז צאת השבת

||
2

ונשמרתם!

|

צפו בתיעוד

||
1

יִמָּחֲקוּ, יִמָּחֲקוּ, יִמָּחֲקוּ

||
3

בהשתתפות גדולי ישראל

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר