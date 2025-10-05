הצצה מיוחדת ללא פיטם: כך בחר רבי יגאל כהן את אתרוגיו לקראת חג הסוכות "ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים": תיעוד מרגש של חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' בבני ברק בבחירת אתרוג נאה לברכה לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה | חדי עין יבחינו, כי הרב בוחר אתרוגים ללא גידול של "פיטם", כמנהגן של קהילות רבות בישראל (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:44