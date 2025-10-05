כיכר השבת
לקראת חימום יחסים?

אחרי תלונות על "פעילות מיותרת בשבת" - זה המינוי החדש בדובר צה"ל

קבוצת חיילים דתיים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, התלוננו לרבנות הצבאית על כך שמעסיקים אותם בפעילות מיותרות בשבתות ובחגים | לאחר תקופה ארוכה של תלונות, בדובר צה"ל החליטו להכניס רב צבאי שילווה את החיילים הדתיים (חדשות)

מערך דובר צה"ל (צילום: מתוך אתר דובר צה"ל)

במהלך השנים האחרונות הצטברו ברבנות הצבאית, תלונות רבות של חיילים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, אשר טענו כי נותנים להם להתעסק במהלך השבת בדברים שאין בהם משום פיקוח נפש.

נזכיר כי כבר שנים שאין ליחידה רב צבאי, אשר עימו יכולים החיילים להתייעץ בכל הנוגע לדילמות תקשורתיות כאלה ואחרות, ובכל הנוגע לצעדים בהם הם אומרים לנקוט במהלך עבודתם בשבתות, ובמועדי ישראל.

על פי הפרסום היום (ראשון), של העיתונאי ינון שלום יתח, לאחר עבודת מטה של הרבנות הצבאית, הוחלט להציב במערך דובר צה"ל - מלווה מטעם הרבנות, שייעץ בכל הנוגע לענייני דת.

לקראת שינוי ביחסים עם התקשורת החרדית? במקביל ולאחר תלונות נוספות שהגיעו גם מצד כלי תקשורת חרדים ודתיים שהתלוננו על כך שדובר צה"ל מפרסם לא פעם, הודעות שאינן דחופות במהלך השבת, הרבנות הצבאית תפקח על הוצאות ההודעות במהלך השבת.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "צה"ל ובתוכו מערך דובר צה"ל, מקפיד על שמירת השבת על פי הפקודות הנדרשות, גם בהקשר הפעילות הדוברותית והתקשורתית השוטפת בתיאום עם הרבנות הצבאית".

