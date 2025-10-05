במהלך השנים האחרונות הצטברו ברבנות הצבאית, תלונות רבות של חיילים המשרתים ביחידת דובר צה"ל, אשר טענו כי נותנים להם להתעסק במהלך השבת בדברים שאין בהם משום פיקוח נפש.

נזכיר כי כבר שנים שאין ליחידה רב צבאי, אשר עימו יכולים החיילים להתייעץ בכל הנוגע לדילמות תקשורתיות כאלה ואחרות, ובכל הנוגע לצעדים בהם הם אומרים לנקוט במהלך עבודתם בשבתות, ובמועדי ישראל.

על פי הפרסום היום (ראשון), של העיתונאי ינון שלום יתח, לאחר עבודת מטה של הרבנות הצבאית, הוחלט להציב במערך דובר צה"ל - מלווה מטעם הרבנות, שייעץ בכל הנוגע לענייני דת.

לקראת שינוי ביחסים עם התקשורת החרדית? במקביל ולאחר תלונות נוספות שהגיעו גם מצד כלי תקשורת חרדים ודתיים שהתלוננו על כך שדובר צה"ל מפרסם לא פעם, הודעות שאינן דחופות במהלך השבת, הרבנות הצבאית תפקח על הוצאות ההודעות במהלך השבת.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לפרסום: "צה"ל ובתוכו מערך דובר צה"ל, מקפיד על שמירת השבת על פי הפקודות הנדרשות, גם בהקשר הפעילות הדוברותית והתקשורתית השוטפת בתיאום עם הרבנות הצבאית".