הראשון לציון על העסקה הצפויה: "להתפלל מכל הלב, זה לא פשוט"

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אמש (מוצאי שבת) בפתח שיעורו השבועי למגעים המתחדשים לשחרור החטופים.

"מיד בצאת השבת, שמענו מה שקורה עם המשא ומתן, ואנחנו צריכים באמת להתפלל מכל הלב שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח למנהיגים שלנו לקבל את ההחלטות הנכונות. זה לא פשוט.

"עכשיו, כל השנתיים הללו של המלחמות והכול, הכל תלוי בהחלטות בסופו של דבר מה שיהיה בימים הקרובים, נקווה בעזרת השם שיהיה בשורות טובות.

"נקווה בעזרת השם, מצד אחד שכל החטופים יחזרו מהר מהר לביתם לחיים טובים ולשלום ומצד שני לא יישמע חמאס בגבולנו. לא יהיה חמאס יותר בעזרת השם, שנמגר את כל הטרור הזה ואת כל השנאה הזאת, ובעזרת השם נשמע ונתבשר בשורות טובות ונוכל לשמוח כמו שצריך בעזרת השם בחג הסוכות".