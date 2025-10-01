כיכר השבת
רגע היסטורי לפני יום כיפור

המפגש שריגש את העולם החרדי: האחים הראשלצ"ים לבית יוסף לחצו ידיים באחווה

רגעים של אהבה ואחווה נרשמו אמש ברחבת הכותל המערבי, עת האחים הראשל"צים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף התאחדו במפגש מרגש של אחווה שריגש את הקהל הרב שחזו במחזה | קודם לכן כיבד הראשל"צ הגר"ד את אחיו הראשל"צ הגר"י לשאת את סדר 'קבלת עול מלכות שמים' | ישי ירושלמי תיעד את האירוע המרגש (חרדים)

האחים הראשלצי"ם הגר"י והגר"ד יוסף בלחיצת ידיים בכותל (צילום: ישי ירושלמי)

לילה קודם יום הכיפורים, ברחבת הכותל המערבי – מחזה נדיר ומרגש של אחדות:

שני האחים, הראשל"צים הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד יוסף, לחצו ידיים בחיבה ובאהבת אחים, והחליפו ביניהם ברכות חמות לשנה טובה וחתימה טובה.

קודם לכן, כיבד הגר"ד יוסף את אחיו הראשל"צ הגר"י יוסף לשאת את קבלת עול מלכות שמים לפני התיבה – רגע מעורר כבוד שהרטיט את לבבות ההמונים.

הנוכחים במקום, בהם רבים מתלמידי מרן זיע"א, התרגשו עד דמעות, כשראו את בניו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מאוחדים באהבה, כבוד ותורה – מראה שהוסיף נופך עילאי לערב הקדוש.

אין ספק כי מרן זיע"א שש משמי מרום, ורווה נחת מההמשכיות הברוכה של תורתו ומורשתו הממשיכה להתקיים לדורי דורות.

