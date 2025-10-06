כיכר השבת
חיבת המצווה

פְּרִי עֵץ הָדָר | צפו ברגעים של אור וקדושה מתוך היכלם של גדולי הדור 

שעות ספורות קודם שירדו אורחא דמהימנותא לסוכה, הצלם אלעזר פיינשטיין חדר בעדשתו הרגישה אל תוך חדריהם של גדולי ומאורי הדור, ומגיש תיעוד נדיר ומשובב לב | בפנים מאירות ובנהרה של קדושה ושמחה, נצפו גדולי ישראל בודקים בעיון רב את האתרוגים והלולבים שהובאו לפניהם, מתוך אהבת מצווה טהורה |על שולחנם נראו עשרות אתרוגים, כיצד עיני הקודש סוקרות כל פרט, כל נקודה, כל נגיעה, עד שנבחר המובחר שבמובחר |צפו בגלריה המרהיבה, רגעים של אור, דיוק, ויראת שמים (חרדים)

הגאון רבי משה הלל הירש בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי משה הלל הירש בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי שרגא שטיינמן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי שרגא שטיינמן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי שרגא שטיינמן בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי דב לנדו בבדיקת לולבים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי עמרם פריד בבדיקת לולבים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי עמרם פריד בבדיקת לולבים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי משה הלל הירש בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי משה הלל הירש בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי דב לנדו בבדיקת אתרוגים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
הגאון רבי דב לנדו בבדיקת לולבים (צילום: אלעזר פיינשטיין)

כיכר השבת
